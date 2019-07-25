Названы самые добрые и заботливые знаки Зодиака, настоящие ангелы во плоти

Рыбы

Представители данного созвездия всегда готовы откликнуться на призыв о помощи. Этот знак нуждается в том, чтобы дарить окружающим свою заботу. Они не оставят без внимания ни одного своего близкого человека. Случается так, что Рыбам не под силам помочь определенной личности. В случае чего они ощущают сильное чувство угрызения совести. Достаточно редкое явление, если этот знак откажет кому-либо в просьбе, что влечет за собой использование их доброты, корыстными людьми. Рыбам уготована великая миссия, приносить в этот жестокий мир добро и тепло.

Близнецы

Люди, рожденные под данным знаком, с самого раннего возраста проявляют свои положительные качества. Этот знак отдаст последнее, лишь бы близкому человеку помочь. Близнецы никогда не откажут в поддержке и окажут нужную помощь. Близнецы готовы на многое ради близких, и друзей, но и мимо чужой неприятности совершено незнакомого человека не пройдут, если в их силах оказать поддержку. Если не в их силах сделать что-то, то этот знак всегда поможет советом.

Овен