Семь табу для полных женщин: советы стилиста

Как исправить: Стоит последовать совету секретарши Верочки из советского кинофильма «Служебный роман»: «Неудачные ноги нужно прятать под макси!» Носите платья и юбки в пол или длиной ниже колена. Правильно сидящая по фигуре одежда не только зрительно вытянет фигуру, но и добавит вам изящества и стройности.

5. Коварные линии

Всем известно, что горизонтальные линии зрительно расширяют, укорачивают и приземляют человека. Это самые опасные линии кроя. Даже распущенные волосы создают горизонтальную линию.

Как исправить: Горизонтальная линия работает именно там, где проходит. Речь идет именно о тех линиях, которые максимально видимы! Если горизонталь будет проходить по линии груди, то ваш бюст зрительно увеличится. А вот если полоса пройдет по бедрам или талии, то заметными станут именно эти части вашего тела.

Вертикальные линии удлиняют, сужают и вытягивают фигуру. Для размера плюс сайз – это основная рабочая линия: полосы на брючках, вырезы на платьях, украшения с подвесками…

Однако множественная вертикаль работает совершенно по-другому. Здесь происходит «эффект забора», который красил в одноименной книге Марка Твена Том Сойер. Поэтому визуально происходит расширение и укорачивание тела.

Как исправить: Если у вас есть брюки, блуза или костюм в вертикальную полоску, то обязательно надевайте какой-то один вертикальный элемент, которым вы переакцентируете эффект утолщения. Например, галстук, шарфик, длинную подвеску. Таким образом внимание уходит на элемент «стройности».

Учтите! Правила линий работают и с «клеткой» и с «волной» (например рюшами, которые есть во многих модных коллекциях).

6. Расставляем акценты

Часто мы покупаем головной убор в тон обуви: например, красную шапку и к ней красные кроссовки. Издалека можно растеряться, на что смотреть. Красный цвет очень сильный по своей притягательности. Делаете акцент внизу и сразу зрительно укорачиваете свою фигуру.

7. Как исправить: При выборе одежды цветные акценты нужно делать в одной плоскости. Лучше, если они будут располагаться наверху. Этот прием зрительно вытягивает фигуру.

Размер имеет значение

Очень часто, стараясь скрыть недостатки своей фигуры, женщины размера плюс сайз надевают одежду меньшего размера. Но это приводит к обратному результату: слишком тесные вещи не маскируют, а выдают с головой все ваши «проблемные» зоны.

Как исправить: Важно «посадить» одежду на себя. Да, не всегда можно найти магазин, где выбранные вами вещи сели по фигуре сразу. Иногда они требуют доработки. Желательно найти марку одежды, которая будет подходить вам по крою. Или найти хорошего мастера-швею, которая сможет довести до совершенства купленную вами вещь.