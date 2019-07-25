Топ-7 самых несексуальных предметов женского гардероба

1. Свободные брюки

Этот тренд, облюбованный модницами главных модных столиц мира, прочно вошел в гардероб украинок и не собирается снижать обороты. Популярность свободных брюк и штанов растет, и на улицах появляется все больше девушек в летящих, свободных нарядах, не сковывающих движения. Но вот неурядица - мужчины ненавидят этот предмет женского гардероба, и именно из-за того, что он скрывает всю красоту женских ножек. Они искренне не понимают популярности этого тренда и вовсю протестуют - «даешь красивые ноги!»

2. Летящие, не приталенные платья и всяческий oversize

Прежняя проблема снова дает о себе знать в вдохновленном и жаждущем красоты мозге мужчин. Сильный пол вовсю протестует против балахонистых, не подчеркивающих контуры тела вещей. Любой oversize, страстно любимый женщинами миниатюрных размеров, вызывает волну раздражения и негодования у мужчин. Зачем прятать красивые ручки, скрывать декольте и прикрываться бесформенными свитшотами, худи, пальто и прочими «огромными» вещами? Мужчины искренне недоумевают, в чем популярность этого ультрамодного тренда. Зачем скрывать свое тело, ведь гораздо приятнее, по субъективно их мнению, показывать и показывать часто и много достоинства женской фигуры. Прекрасным дамам придется выбирать: либо остромодные тренды, либо мужское внимание. Но прийти к консенсусу можно даже в таком спорном вопросе как женская мода.

3. Юбка-пачка

Со времен модницы Кэрри Брэдшоу не было более популярного и желанного предмета женского гардероба чем юбка из фатина. Знаковая вещь появлялась в начальных титрах сериала «Секс в большом городе» на протяжении 6 сезонов. С тех самых пор в гардеробе любой уважающей себя модницы есть своя интерпретация легендарной юбки-пачки. Вот только мужчины, впрочем как и всегда, против. По их мнению, в такой юбке женщина выглядит больше как маленькая принцесса, инфантильная девочка, а уж никак не желанная и мудрая женщина. Скучно, непривлекательно, легкомысленно - вот, какие враждебные мысли роятся в их мужских головах насчет юбки-баллона.

4. Огромные очки

Очки в пол-лица, или как их называют дизайнеры «стрекозы», пожалуй, один из самых несексуальных аксессуаров. Мужчины, на самом то деле, слабые и очень впечатлительные особы, поэтому женщина, напоминающая насекомое, пугает их до жути. Признаем, этот тренд действительно не устаревает, но может быть стоит поберечь мужскую психику и выбрать более женственную модель? Против «авиаторов» и «кошачьих глазок» мужчины ничего не имеют, тем более, что такие очки на пике популярности.

5. Винтаж в любом его проявлении