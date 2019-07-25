Топ-7 самых несексуальных предметов женского гардероба

Любая женщина стремится быть красивой, желанной, нравиться самой себе и, конечно же, своему мужчине. Мы тщательно штудируем модные журналы, изучаем гардероб знаменитостей и фэшн-блогеров, но все это оказывается беспомощным перед истинными желаниями мужчин. В нетерпении испробовать модные тренды тотчас же, как они только замелькали на ведущих подиумах мира, женщины не задумываются, что предпочтения мужчин могут не совпасть с фэшн-тенденциями, пишет Ivona. Представляем хит-парад самых противоречивых предметов женского гардероба, способных довести противоположный пол до отчаянья и исступления.
1. Свободные брюки
Этот тренд, облюбованный модницами главных модных столиц мира, прочно вошел в гардероб украинок и не собирается снижать обороты. Популярность свободных брюк и штанов растет, и на улицах появляется все больше девушек в летящих, свободных нарядах, не сковывающих движения. Но вот неурядица - мужчины ненавидят этот предмет женского гардероба, и именно из-за того, что он скрывает всю красоту женских ножек. Они искренне не понимают популярности этого тренда и вовсю протестуют - «даешь красивые ноги!»
2. Летящие, не приталенные платья и всяческий oversize
Прежняя проблема снова дает о себе знать в вдохновленном и жаждущем красоты мозге мужчин. Сильный пол вовсю протестует против балахонистых, не подчеркивающих контуры тела вещей. Любой oversize, страстно любимый женщинами миниатюрных размеров, вызывает волну раздражения и негодования у мужчин. Зачем прятать красивые ручки, скрывать декольте и прикрываться бесформенными свитшотами, худи, пальто и прочими «огромными» вещами? Мужчины искренне недоумевают, в чем популярность этого ультрамодного тренда. Зачем скрывать свое тело, ведь гораздо приятнее, по субъективно их мнению, показывать и показывать часто и много достоинства женской фигуры. Прекрасным дамам придется выбирать: либо остромодные тренды, либо мужское внимание. Но прийти к консенсусу можно даже в таком спорном вопросе как женская мода.
3. Юбка-пачка
Со времен модницы Кэрри Брэдшоу не было более популярного и желанного предмета женского гардероба чем юбка из фатина. Знаковая вещь появлялась в начальных титрах сериала «Секс в большом городе» на протяжении 6 сезонов. С тех самых пор в гардеробе любой уважающей себя модницы есть своя интерпретация легендарной юбки-пачки. Вот только мужчины, впрочем как и всегда, против. По их мнению, в такой юбке женщина выглядит больше как маленькая принцесса, инфантильная девочка, а уж никак не желанная и мудрая женщина. Скучно, непривлекательно, легкомысленно - вот, какие враждебные мысли роятся в их мужских головах насчет юбки-баллона.
4. Огромные очки
Очки в пол-лица, или как их называют дизайнеры «стрекозы», пожалуй, один из самых несексуальных аксессуаров. Мужчины, на самом то деле, слабые и очень впечатлительные особы, поэтому женщина, напоминающая насекомое, пугает их до жути. Признаем, этот тренд действительно не устаревает, но может быть стоит поберечь мужскую психику и выбрать более женственную модель? Против «авиаторов» и «кошачьих глазок» мужчины ничего не имеют, тем более, что такие очки на пике популярности.
5. Винтаж в любом его проявлении
Существует популярное мнение, что мужчина выбирает себе в спутники жизни женщину, похожую на его мать. Но видимо создатели этого мифа не учли, что вот одеваться она должна совсем иначе - современно и соответствующе эпохе. Сильный пол не любит всяческие бабушкины и мамины наряды. Под мужское вето попадает целый список вещей: платья с флористическим и ретро-принтами, романтические, фасона «Нью-Лук», изобретенный в послевоенное время легендарным Диором, джинсы, позаимствованные из маминого гардероба, времен ее бурной молодости и подобное. Модные бога протестуют против такого мнения мужчин, а нам, женщинам, остается лишь тяжело вздыхать и выбирать обтягивающее платье-футляр вместо любимого ретро-лука.
6. Блестки, стразы, пайетки
Казалось бы, каждый мужчина в душе ребенок, так почему же им так не нравится блеск в женском гардеробе? Обилие страз и пайеток на женских топах, джинсах, платьях сбивает мужчин с толку и заставляет искренне смущаться. Такого количества блеска они не могут усвоить. Действительно, мы же не на детском новогоднем утреннике! Откровенно заявляем, что этим трендом можно легко пожертвовать в угоду мужчинам, тем более, что откровенно чрезмерный блеск уже давно не на пике популярности.
7. «Рваная» одежда
Эту нелюбовь мужчин можно легко понять, но уж точно не принять, ведь «дырчатые» джинсы и куртки - остромодный тренд. По мнению мужчин, такая одежда смотрится неряшливо и неаккуратно. Каждая из нас внутри чувствует себя немного плохой девочкой, а этот тренд позволяет как нельзя лучше проявить свою внутреннюю бунтарку. Чрезмерную «рваность» мужчины ненавидят наравне с платьями в стиле бэби-долл. Так что если твой мужчина сам не фанат «рваной» одежды, то лучше запрятать ее подальше в шкаф и надевать по редким праздникам, например, на встречу с подругами и вечерние прогулки наедине с самой собой.
Понять мужчин не просто, а разобраться с их переборчивым вкусом еще сложнее. Иногда искренне сложно определить, сочтет ли твой избранник эту шикарную мини-юбку и волнительный топ с рюшами сексуальными. Выяснить все о вкусовых предпочтениях мужчин сложно, но можно - стоит лишь искренне поинтересоваться, что он действительно думает по поводу очередного супермодного тренда.