Кто главная «тетка» по знаку Зодиака

12 место

Лев никогда теткой не станет. Женщины этого знака Зодиака до последнего своего вздоха молодятся и хорошатся, и никогда не променяют маникюр или поход в СПА-салон на генеральную уборку в доме. Не царское это дело ползать по полу с веником и тряпкой в руках! И если по молодости Лев этим занимался (по глупости!), то в здравом уме и твердой памяти делать это точно не будет, пишет Zen.yandex.ru.

11 место

Мы долго думали, куда поставить Стрельца — на 11 или 12 место, и решили все-таки на одиннадцатое. Все потому, что Стрелец не так зациклен на своей внешности, как царственный Лев, и ему не в облом отменить СПА-салон и затеять генеральную уборку в доме, но только при условии, что это будет не просто уборка, а уборка-приключение. А так Стрелец теткой, как и Лев, вряд ли когда станет.

10 место

Превратить Скорпиона в «тетку» удастся только тому, кому жизнь не мила. Потому что после того, как Скорпион обнаружит себя в застиранном халате, бигуди на голове и ломтиками огурца на лице, никто из членов семьи в живых не останется. А если и останется, то не надолго и то, только потому, что Скорпион знает, в каком виде надо подавать правильную месть — в холодном-прихолодном.

9 место

Представить Близнецы в роли чинной домохозяйки или #яжемать трудно, а в роли тетки — это еще труднее. Этот знак не променяет свою личную свободу ни за каким коврижки, так и знайте. И если ваши Близнецы приземлились на диван в халате и с бигуди на голове, то это только для того, чтобы передохнуть перед очередной тусовкой. А если они варят борщ на кухне, то это не борщ, а приворотное зелье.

8 место

Если вы не нашли в доме Водолея ни одной пылинки, а в холодильнике – ни одного грызуна, не спешите обзывать его теткой. Идеальный порядок в доме ровным счетом ничего на означает, потому что хозяйничать Водолей не умеет и не любит, зато умеет искусно притворяться кем угодно, даже теткой, домохозяйкой и #яжемать. И если вы думаете, что разницы никакой, раз результат одинаковый, то вы просто не Водолей.

7 место

Рыбы у нас в отдельной категории. Все потому, что они предпочитают мечтать, а не действовать, а одними мечтаниями стройную фигуру и ухоженное лицо не получишь. В своих местах Рыбы тонкие и звонкие, вечно юные и влюбленные, а на деле могут покрыться слоем пыли на диване. Им бы почаще встряхивать с себя пыль в студии йоги или мечтать не на диване, а в кабинете своего косметолога.

6 место