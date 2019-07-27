Кто главная «тетка» по знаку Зодиака
До сих пор не открыт секрет, как юная прелестница превращается в тетку. Мы его тоже вряд ли откроем, но расскажем, кто из знаков Зодиака переходит в стадию халата и бигуди быстрее всего.
12 место
Лев никогда теткой не станет. Женщины этого знака Зодиака до последнего своего вздоха молодятся и хорошатся, и никогда не променяют маникюр или поход в СПА-салон на генеральную уборку в доме. Не царское это дело ползать по полу с веником и тряпкой в руках! И если по молодости Лев этим занимался (по глупости!), то в здравом уме и твердой памяти делать это точно не будет, пишет Zen.yandex.ru.
11 место
Мы долго думали, куда поставить Стрельца — на 11 или 12 место, и решили все-таки на одиннадцатое. Все потому, что Стрелец не так зациклен на своей внешности, как царственный Лев, и ему не в облом отменить СПА-салон и затеять генеральную уборку в доме, но только при условии, что это будет не просто уборка, а уборка-приключение. А так Стрелец теткой, как и Лев, вряд ли когда станет.
10 место
Превратить Скорпиона в «тетку» удастся только тому, кому жизнь не мила. Потому что после того, как Скорпион обнаружит себя в застиранном халате, бигуди на голове и ломтиками огурца на лице, никто из членов семьи в живых не останется. А если и останется, то не надолго и то, только потому, что Скорпион знает, в каком виде надо подавать правильную месть — в холодном-прихолодном.
9 место
Представить Близнецы в роли чинной домохозяйки или #яжемать трудно, а в роли тетки — это еще труднее. Этот знак не променяет свою личную свободу ни за каким коврижки, так и знайте. И если ваши Близнецы приземлились на диван в халате и с бигуди на голове, то это только для того, чтобы передохнуть перед очередной тусовкой. А если они варят борщ на кухне, то это не борщ, а приворотное зелье.
8 место
Если вы не нашли в доме Водолея ни одной пылинки, а в холодильнике – ни одного грызуна, не спешите обзывать его теткой. Идеальный порядок в доме ровным счетом ничего на означает, потому что хозяйничать Водолей не умеет и не любит, зато умеет искусно притворяться кем угодно, даже теткой, домохозяйкой и #яжемать. И если вы думаете, что разницы никакой, раз результат одинаковый, то вы просто не Водолей.
7 место
Рыбы у нас в отдельной категории. Все потому, что они предпочитают мечтать, а не действовать, а одними мечтаниями стройную фигуру и ухоженное лицо не получишь. В своих местах Рыбы тонкие и звонкие, вечно юные и влюбленные, а на деле могут покрыться слоем пыли на диване. Им бы почаще встряхивать с себя пыль в студии йоги или мечтать не на диване, а в кабинете своего косметолога.
6 место
Весы попали на середину рейтинга ровным счетом потому, что они сами не знают, что хотят. То они порхают по дому в шелковом вечернем платье, то бродят в застиранном халате, с бигуди на голове и огурцом на лице. У этого знака зодиака развито чувство прекрасного, так что становится теткой они не должны, но могут, если чаша их внутренних весов по каким-то причинам перевесит на сторону тоски и печали.
5 место
На пятом месте негаданно у нас оказались Овны. В молодости типичный Овен — такая себе некрасовская барышня, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Но семейная жизнь оставляет на ней свой неизгладимый отпечаток, особенно появление детишек. Овны очень любят семью, готовы надавать по щам любому, кто обидит их карапузов, и из милой девушки превращаются в #яжемать.
4 место
Тельцы любят комфорт, ну а если говорить просто, то сладко поесть и вкусно поспать. Это гедонисты местного разлива, которые и устриц могут на ужин съесть, и пельмешками холодными перекусить, если ничего больше нет. Пофигизм благодатно сказывается на внешности Тельцов, но общий образ портит любимый халат или футболка с растянутыми трениками, в которых они так любят валяться на диване.
3 место
Если Раки и Девы «сливаются» с конкурсов красоты в угоду дому, то у Козерогов на первом месте работа. Пока их легкомысленные коллеги выбирают помаду и примеряют сапоги на рабочем месте, Козероги устраняют конкурентов, расставляют сети на клиентов и, вообще, ведут компанию к светлому будущему. Но в том самом светлом будущем Козероги померкнут на фоне коллег, которые работу работали.
2 место
Девы немного не дотянули до первого места. Все потому, что Раки — маниакальные домохозяйки, а Девы — маниакально-депрессивные. В приступе перфекционизма они чистят зубной щетку плитку в ванной и моют окна с помощью ушных палочек (а вам слабо?!). Если поставить Дев перед выбором — сходить в СПА-салон или устроить генеральную уборку в доме (100 и 1 в этом году), они выберут второе.
1 место
Золотая медаль и почетная грамота уходят Ракам. Все дело в том, что они — идеальные хозяйки: у них, если пельмени, то самодельные и пять тазиков или если полотенца, то белоснежные, хрустящие и настолько отглаженные, что из них можно соорудить домашнюю гильотину. Все это прекрасно, но у Раков просто не остается времени на то, чтобы заниматься разными женскими «глупостями».