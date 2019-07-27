Сб, 27.07.2019

Дождь на свадьбу: что сулит примета

Дождь на свадьбу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Свадьба — повод для счастья, особенно если погода не подводит. Однако, вопреки распространенному мнению, дождь на свадьбу — хороший знак, который сулит молодым крепкий и счастливый брак.

Каждый из нас сталкивался с какой-нибудь странной и непонятной приметой. Всем известно, что если черная кошка перебежала дорогу, то произойдет какая-то неприятность. То же самое можно сказать и о птице, которая ударилась в окно, пишет Dailyhoro.ru. А вы когда-нибудь задумывались о том, что сулит дождик на свадьбу? Давайте узнаем о точном толковании и истории возникновения этой приметы.

История приметы

Дождь у разных народов — символ плодородия, процветания и благополучия. Наши предки верили, что ливень смывает все плохое, очищает от негатива, пробуждает новую жизнь. И так сложилось, что дождь на свадьбу — знак счастливого брака. Кроме того, ливень намекает на скорое пополнение семьи, конец черной полосы и начало светлого будущего.

В прошлом было важно представить своего партнера ветру, ливню, солнцу, чтобы природа и высшие силы утвердили союз. Свадьбы практически всегда играли летом или осенью, а тучи на небе считались благословением небес.

Но откуда тогда взялось негативное толкование столь доброй и светлой приметы? Дело в том, что у многих народов брак был скорее обязательным, чем добровольным выбором. Юную девушку отдавали из своей семьи замуж, и очень часто — не по ее воле. Поэтому несчастные невесты считали, что небо проливает слезы вместе с ними.

Толкование приметы по силе дождя

Более точное мнение природы о вашем браке можно узнать по тому, какой идет дождь:

  • морось — в семейной жизни будет много приятных событий;
  • дождик с солнцем — к счастью, удовольствиям, смеху, легкости;
  • небольшой дождик, после которого на небе появилась радуга, — знак счастья, процветания и достатка в семье;
  • проливной дождь — новый этап в жизни. Прошлое уходит прочь, теперь молодых ждет совершенно иная жизнь;
  • дождь, который пошел во время свадьбы, указывает на нерушимый брак и бесконечную преданность партнеров;
  • непредвиденный дождь — к переезду в другой город или страну;
  • летний дождик — к скорому пополнению семейства;
  • неприятная, промозглая и сырая погода — к уюту, теплу и комфорту внутри семьи;
  • дождь накануне свадьбы — к нежности и взаимопониманию в семье;
  • начавшийся с раннего утра и идущий весь день дождь — к новостям, путешествию;
  • гроза, гром и молния — к постоянным ссорам и недопонимаю в браке.

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