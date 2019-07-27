Дождь на свадьбу: что сулит примета

Свадьба — повод для счастья, особенно если погода не подводит. Однако, вопреки распространенному мнению, дождь на свадьбу — хороший знак, который сулит молодым крепкий и счастливый брак.
Каждый из нас сталкивался с какой-нибудь странной и непонятной приметой. Всем известно, что если черная кошка перебежала дорогу, то произойдет какая-то неприятность. То же самое можно сказать и о птице, которая ударилась в окно, пишет Dailyhoro.ru. А вы когда-нибудь задумывались о том, что сулит дождик на свадьбу? Давайте узнаем о точном толковании и истории возникновения этой приметы.
История приметы
Дождь у разных народов — символ плодородия, процветания и благополучия. Наши предки верили, что ливень смывает все плохое, очищает от негатива, пробуждает новую жизнь. И так сложилось, что дождь на свадьбу — знак счастливого брака. Кроме того, ливень намекает на скорое пополнение семьи, конец черной полосы и начало светлого будущего.
В прошлом было важно представить своего партнера ветру, ливню, солнцу, чтобы природа и высшие силы утвердили союз. Свадьбы практически всегда играли летом или осенью, а тучи на небе считались благословением небес.
Но откуда тогда взялось негативное толкование столь доброй и светлой приметы? Дело в том, что у многих народов брак был скорее обязательным, чем добровольным выбором. Юную девушку отдавали из своей семьи замуж, и очень часто — не по ее воле. Поэтому несчастные невесты считали, что небо проливает слезы вместе с ними.
Толкование приметы по силе дождя
Более точное мнение природы о вашем браке можно узнать по тому, какой идет дождь:
- морось — в семейной жизни будет много приятных событий;
- дождик с солнцем — к счастью, удовольствиям, смеху, легкости;
- небольшой дождик, после которого на небе появилась радуга, — знак счастья, процветания и достатка в семье;
- проливной дождь — новый этап в жизни. Прошлое уходит прочь, теперь молодых ждет совершенно иная жизнь;
- дождь, который пошел во время свадьбы, указывает на нерушимый брак и бесконечную преданность партнеров;
- непредвиденный дождь — к переезду в другой город или страну;
- летний дождик — к скорому пополнению семейства;
- неприятная, промозглая и сырая погода — к уюту, теплу и комфорту внутри семьи;
- дождь накануне свадьбы — к нежности и взаимопониманию в семье;
- начавшийся с раннего утра и идущий весь день дождь — к новостям, путешествию;
- гроза, гром и молния — к постоянным ссорам и недопонимаю в браке.