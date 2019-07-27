Сб, 27.07.2019
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Как приготовить баклажанные оладьи по рецепту Юлии Высоцкой

Баклажан.

ФОТО: SCANPIX

Баклажанные оладьи не так часто пользуются популярностью, как молочные или кабачковые. А зря, это очень вкусное блюдо, в состав которых входят полезные продукты питания. Как их приготовить, рассказала Юлия Высоцкая.

Мы уверены, что способов приготовления этого блюдо очень много, но Joinfo.ua предлагает воспользоваться рецептом Юлии Высоцкой, которой, несомненно в делах кулинарии можно доверять.

Баклажанные оладьи: список необходимых продуктов:

  • Баклажаны – 1 штука среднего размера;
  • Картофель – 2 штуки небольших размеров;
  • Куриные яйца – 1 штука;
  • Мука высшего сорта – 3 столовые ложки (возможно понадобится больше);
  • Лук репчатый – 1 штука;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу;
  • Растительное масло для жарки;
  • Сметана или соус для подачи блюда.

Как приготовить баклажанные оладьи?

  1. Помыть и очистить кожуру с баклажана и картофеля. Заметьте, что если картошка больших размеров, то в принципе одной будет достаточно, потому лучше использовать небольшую. Также почистить репчатый лук и чеснок.
  2. Натереть на мелкой терке картошку, а баклажаны с чесноком и луком лучше измельчить в блендере. Если техники дома нет, то вполне подойдет терка или мясорубка.
  3. В большой миске соединить овощи, поперчить их и посолить.
  4. Вбить одно куриное яйцо и добавить три ложки муки. Тщательно перемешать, фактически до однородной массы.
  5. Обратите внимание, что муку возможно придется добавить еще. По консистенции тесто должно получиться как очень густая сметана.
  6. Выложить оладьи на раскаленную сковороду с помощью ложки. Если вы хотите идеальную форму, воспользуйтесь специальными кольцами. Обжаривать нужно с двух сторон до появления золотистой корочки.
  7. Подавать на стол баклажанные оладьи Юлия Высоцкая рекомендует со сметаной, либо же с любимым соусом.

Приятного аппетита!

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