Как приготовить баклажанные оладьи по рецепту Юлии Высоцкой

Баклажанные оладьи не так часто пользуются популярностью, как молочные или кабачковые. А зря, это очень вкусное блюдо, в состав которых входят полезные продукты питания. Как их приготовить, рассказала Юлия Высоцкая.
Мы уверены, что способов приготовления этого блюдо очень много, но Joinfo.ua предлагает воспользоваться рецептом Юлии Высоцкой, которой, несомненно в делах кулинарии можно доверять.
Баклажанные оладьи: список необходимых продуктов:
- Баклажаны – 1 штука среднего размера;
- Картофель – 2 штуки небольших размеров;
- Куриные яйца – 1 штука;
- Мука высшего сорта – 3 столовые ложки (возможно понадобится больше);
- Лук репчатый – 1 штука;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Соль, перец черный молотый – по вкусу;
- Растительное масло для жарки;
- Сметана или соус для подачи блюда.
Как приготовить баклажанные оладьи?
- Помыть и очистить кожуру с баклажана и картофеля. Заметьте, что если картошка больших размеров, то в принципе одной будет достаточно, потому лучше использовать небольшую. Также почистить репчатый лук и чеснок.
- Натереть на мелкой терке картошку, а баклажаны с чесноком и луком лучше измельчить в блендере. Если техники дома нет, то вполне подойдет терка или мясорубка.
- В большой миске соединить овощи, поперчить их и посолить.
- Вбить одно куриное яйцо и добавить три ложки муки. Тщательно перемешать, фактически до однородной массы.
- Обратите внимание, что муку возможно придется добавить еще. По консистенции тесто должно получиться как очень густая сметана.
- Выложить оладьи на раскаленную сковороду с помощью ложки. Если вы хотите идеальную форму, воспользуйтесь специальными кольцами. Обжаривать нужно с двух сторон до появления золотистой корочки.
- Подавать на стол баклажанные оладьи Юлия Высоцкая рекомендует со сметаной, либо же с любимым соусом.
Приятного аппетита!