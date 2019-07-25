Торт Сникерс: как приготовить известный десерт дома

Готовить торт «Сникерс» достаточно просто, вот только необходима масса ингредиентов, пишет Ivona. К тому же следует соблюдать технологию приготовления. Важно правильно испечь коржи с безе. Их необходимо печь постепенно, если позволяет духовка, то в два захода. Крем для торта используется обычный на вареной сгущенке и сливочном масле. Важно обязательно использовать орехи, ведь именно вкус арахиса делает торт похожим на любимый всеми шоколадный батончик. Поливают торт шоколадной глазурью. Торт готовится достаточно долго, но его вкус стоит всех ожиданий и потраченных сил.