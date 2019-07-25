Торт Сникерс: как приготовить известный десерт дома

В летнюю жару не особо хочется возиться с выпечкой, но без десерта никуда. Предлагаем приготовить вкусный слоеный торт Сникерс с безе, карамельно-масляным кремом, орехово-шоколадным вкусом. Этот торт напомнит вам классический вкус шоколадного батончика «Сникерс» и другого известного торта «Микадо».
Готовить торт «Сникерс» достаточно просто, вот только необходима масса ингредиентов, пишет Ivona. К тому же следует соблюдать технологию приготовления. Важно правильно испечь коржи с безе. Их необходимо печь постепенно, если позволяет духовка, то в два захода. Крем для торта используется обычный на вареной сгущенке и сливочном масле. Важно обязательно использовать орехи, ведь именно вкус арахиса делает торт похожим на любимый всеми шоколадный батончик. Поливают торт шоколадной глазурью. Торт готовится достаточно долго, но его вкус стоит всех ожиданий и потраченных сил.
Ингредиенты:
для коржей:
- Желток яичный - 4 шт.;
- Сахар - 120 гр.;
- Ванильный сахар - 10 гр.;
- Соль - щепотка;
- Сливочное масло - 150 гр.;
- Сода - 1 ч. л.
- Лимонный сок - 1 ст. л.;
- Мука - 300 гр.
для безе:
- Белок яичный - 4 шт.;
- Соль - щепотка;
- Сахарная пудра - 200 гр.
для крема:
- Масло сливочное - 200 гр.;
- Сгущенное молоко (вареное) - 1 банка.
для посыпки:
- Арахис - 150 гр. для шоколадной глазури:
- Шоколад темный - 80 гр.;
- Сливки (33%) - 80 мл.;
- Соль - щепотка
Приготовление:
- Взбить яичные желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить сливочное масло, соду гашеную лимонным соком. Смешать.
- Добавить просеянную муку, частями. Замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на две части, завернуть в пищевую пленку, убрать в холодильник 40 минут.
- Разрезать каждую часть пополам, раскатать в тонкие пласты на бумаге для выпечки.
- Переложить пласты на противень вместе с бумагой.
- Взбить яичные белки с солью, постепенно добавлять к ним сахар, попутно взбивая.
- Переложить получившуюся массу на пласты теста. Распределить. Сделать на поверхности неровности.
- Выпекать полчаса при температуре 150 °C, открыть духовку, оставить там коржи еще на 10 минут.
- Взбить сливочное масло, постепенно добавлять вареное сгущенное молоко, попутно смешивая.
- Растопить шоколад на паровой бане, добавив к нему сливки и соль.
- Собрать торт. Промазать кремом три коржа, так же посыпав их обжаренным и слегка измельченным арахисом.
- Украсить верхний корж глазурью.
- Оставить торт при комнатной температуре на 30 минут, затем убрать в холодильник на ночь.