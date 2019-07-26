Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способов приема

Спирулину можно добавлять в зеленые смузи, а также взбивать в блендере вместе с водой, лимоном и медом. После употребления целебной микроводоросли улучшается внешний вид, состояние кожи, ногтей и волос.

Что такое спирулина

Спирулина — микроводоросль, которая появилась на Земле около 3,5 млрд лет назад. Она имеет сине-зеленый цвет и спиралевидную форму, благодаря которой и получила свое название. Многие ошибочно считают спирулину морской водорослью, но она пресноводная. Правда, растет далеко не везде: для нее нужна щелочная среда и особый микроклимат.

Сегодня во всем мире существует всего три озера, в которых спирулина произрастает в природных условиях без какой-либо помощи человека, т. е. ее не подкармливают и не удобряют. Находятся они в Китае. Но после того как о пользе спирулины заговорили, во многих странах начали выращивать ее на фермах, искусственно создавая необходимую среду. Подобная фабрика есть и в Харькове.

Спирулина: состав и польза для здоровья

Спирулина считается не просто водорослью, а наполовину бактерией. Это значит, что в этом продукте много легкоусвояемого белка, незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются в организме, и животных витаминов (В2, В6, В12 и др.). Потому ее советуют употреблять вегетарианцам. Также спирулину рекомендуют включать в рацион беременным и детям с пониженным гемоглобином, ведь она — один из наилучших источников железа! По этой причине суперфуд помогает при лечении анемии.

Спирулина — спасение для сладкоежек: насыщая организм железом и другими микроэлементами, она помогает побороть тягу к сладкому и мучному. Фантастический эффект водоросль дает при выпадении волос: всего через месяц приема локоны становятся более густыми, а их рост ускоряется. При регулярном употреблении она также улучшает память и зрение, нормализует давление и уровень холестерина в крови. А еще суперфуд повышает иммунитет и помогает пережить осенне-весенний гиповитаминоз не хуже витаминных комплексов.

Спирулина: кому противопоказана

Прежде всего тем, у кого есть любые заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения: гастрит, холецистит, панкреатит и т. д. Если употреблять суперфуд при болезни, могут возникать сильные боли в желудке. Не рекомендуется включать его в рацион, если страдаете от хронических заболеваний почек и гипертонией. Также встречается индивидуальная непереносимость: тогда от вкуса и запаха спирулины начинает тошнить.

Спирулина: таблетки или порошок

Лучше выбрать порошок, ведь неизвестно, как изготавливали таблетированный препарат. Но учтите: он имеет специфический рыбный запах и вкус. Если вы его не переносите, придется остановить свой выбор на таблетках или же попытаться "замаскировать" порошок в других продуктах питания — например, во фреше или салате.