Как приготовить заливной пирог с черной смородиной: пошаговый рецепт

Заливной смородиновый пирог готовится из песочного теста. Свое название он получил благодаря тому, что белково-ягодная начинка заливается в основу, пишет Сегодня.
Такой пирог можно печь не только с черной, но и с красной смородиной, или другими летними ягодами. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Пирог с черной смородиной заливной
Время приготовления:
1.5 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
160 г сахара
300 г черной смородины
3 яичных белка
1 ч. ложка картофельного крахмала
1 ч. ложка разрыхлителя
1,5 ст. ложки муки
Сахарная пудра
Для теста:
2 стакана муки
125 г сливочного масла
125 г сахара
3 яичных желтка
1 ч. ложка разрыхлителя
Ванильный сахар
Способ приготовления:
Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса.
Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики.
Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной.
Готовьте в духовке при 180 С от 45 до 60 минут.
Остудите пирог со смородиной, аккуратно переложите на блюдо и украсьте просеянной сахарной пудрой.