Как приготовить заливной пирог с черной смородиной: пошаговый рецепт

Такой пирог можно печь не только с черной, но и с красной смородиной, или другими летними ягодами. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Пирог с черной смородиной заливной

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

160 г сахара

300 г черной смородины

3 яичных белка

1 ч. ложка картофельного крахмала

1 ч. ложка разрыхлителя

1,5 ст. ложки муки

Сахарная пудра

Для теста:

2 стакана муки

125 г сливочного масла

125 г сахара

3 яичных желтка

1 ч. ложка разрыхлителя

Ванильный сахар

Способ приготовления:

Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса.

Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики.

Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной.

Готовьте в духовке при 180 С от 45 до 60 минут.