Противоположности притягиваются? Топ знаков Зодиака, которым не стоит быть вместе

5 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ И ОВЕН

Слишком разные по типажу персонажи, с разным темпераментом и в целом подходу к жизни. Как в басне «лебедь, рак и щука» — каждый тянет в свою сторону. Водолею больше хочется тишины, комфорта, личного пространства и независимости, а Овна интересует движение вперед в том или ином его проявлении. Возникшие на первоначальном этапе чувства очень быстро под прессом противоположностей угасают, остаются лишь упреки и недопонимание, которое преодолеть, порой, не представляется возможным. Овен готов бороться за семейные ценности и прежнее тепло, и Водолей вроде бы не прочь оставить все как есть, но инициативы с одной стороны часто оказывается недостаточно.

4 МЕСТО — ТЕЛЬЦЫ И ЛЬВЫ

Горячие натуры. Оба. Любовь очень часто в этом случае можно перепутать со страстью, отсюда множественные споры, столкновения интересов, борьба за лидерство. Уступать — значит «проиграть» думает про себя каждый, вот почему часто происходит «пинг-понг» в обидах и позициях. Один догоняет, второй убегает и наоборот. Тельцы стремятся к семье, Львы тоже, но стоит перепутать страсть с другим чувством и все бессмысленно. Договориться эти представители знака могут лишь на короткий промежуток времени, долгосрочные договоры ни к чему не приводят, как правило. Львы горды по натуре, эгоцентричны, и даже если пытаются побороть сами себя ради любви, рано или поздно срываются и идут в наступление. Тельцы терпеливы, но до поры до времени, их не устроит «наполовину», им нужно все или ничего! Одним словом, сложная комбинация «телец + лев».

3 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ И РАК

Сильные энергетически партнеры. Оба умны, рассудительны, внимательны к деталям. Это их плюсы, которые в паре удваиваются и превращаются в семейное орудие, которое многому может дать отпор. Однако мешает прямолинейность одного и второго. Можно назвать такой союз успешным только в более, чем осознанном возрасте, а именно «чем старше, тем лучше»! В этом случае мудрость убережет от многих ошибок, но вопрос в том, что время не поторопишь и мало кто дотерпит до «победы». В таких парах конфликты больше не на бытовой почте, а на духовной разрозненности. Если каким-то парам удалось преодолеть все препятствия, удержаться от всех соблазном и обрести во всех сферах жизни гармонию, одно можно сказать точно — это уже навсегда.

2 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ И СКОРПИОН

Утонченная натура Водолея требует особого внимания и понимания. Без любви, подчеркну, искренней любви, вообще нет смысла приближаться к представителю этого знака. Но если так случилось, что сердцу не прикажешь, то надо понимать — терпение и только терпение. Натура Скорпиона интересна тем, что для своих эти люди будут самыми нежными и добрыми, а вот ко всем остальным требовательны во всем. Так вот, в паре среди этих знаков зодиака первостепенно должно быть непререкаемое доверие. Если малейшее сомнение возникнет у Скорпиона — Водолею не под силу будет вернуть авторитет и уважение. И еще одно: Скорпион «рубит» один раз, второго шанса он может и не дать. Это осложняет подход Водолея, который не всегда решителен, даже в любви.

1 МЕСТО — РЫБЫ И КОЗЕРОГ

В таких парах болезненными и решающими становятся несколько вопросов:

— Вопрос лидерства в паре;

— Вопрос материального благосостояния;

— Вопрос перспективы.