Двенадцать коротких девичьих имен, которые принесут счастье

6. Эля

Значение: властительница мира.

Лев Толстой, наверное, не знал про это имя. Его Наташа Ростова — типичная Эля. Веселая, жизнерадостная, очаровательная. Ее нельзя назвать первой красавицей, но в ней есть задорный огонек и искренность, которые подкупают. Живет не разумом, а чувствами. Самое главное для Эли — это семья. Ради близких людей готова на все. Идеальная хозяйка и мама. Тяжело переживает предательство и ложь. Для Эли нет ничего страшнее разочарования в тех людях, к которым она привязана. Никогда не бывает равнодушной, не любит спокойных людей, которые живут без эмоций.

7. Яна

Значение: новая жизнь, начало.

Вынослива, мудра, тактична. Обладает великолепной интуицией, поэтому обмануть Яну невозможно. Также не получится вывести из себя девушку с этим прекрасным именем. Яна умеет владеть собой и совершенно неконфликтна. Упряма и прямолинейна, но иногда может притвориться нежным ангелочком. Эта двойственность сводит мужчин с ума. Яне приятно внимание противоположного пола: она считает, что ею должны все восхищаться. Может быть ревнивой. Измену не простит никогда. Яна из тех, кто умеет ставить жирную точку в отношениях и начинать новый роман.

8. Аза

Значение: с древнееврейского переводится как «уверенная», а с арабского — «утешение».

Благодаря известной застольной песне про цыганочку Азу, которую все просят погадать, кажется, что обладательница этого имени должна быть черноволоса и кареглаза. Это совсем не обязательно. Аза упоминается как в католических, так и в православных святцах. Христиане особенно почитают святую мученицу Азу, которая погибла во имя веры. Аза полностью оправдывает значение имени. Девушка с характером. Настойчива, уже в детстве проявляет лидерские качества. Капризна, так как всегда окружена заботой и вниманием. Знает о своей привлекательности и умело этим пользуется. Часто Аза добивается больших должностей, умеет легко руководить коллективом. В личной жизни Аза тоже счастлива, так как пойдет в ЗАГС только по большой любви. Аза из тех, кто не просто мечтает о принце, но и дожидается его.

9. Лия

Значение: грациозная.

Весь мир должен крутиться вокруг Лии. Она не скрывает эгоизма. Тот, кто любит себя, может полюбить и других. Ей бы очень подошел образ красотки Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». Да, Лия тоже может быть авантюристкой (или даже аферисткой), но у нее доброе сердце. В браке ценит независимость и свободу. Домашнее хозяйство, кулинария, рукоделие — это все не для Лии. Она любит салоны красоты, путешествия, вечеринки. При этом Лия всегда верна своему супругу. Она не способна на двойную жизнь. Лия будет счастлива с тем, кто избавит ее от рутины и подарит яркие эмоции. Сама она тоже способна подарить по-настоящему сладкую жизнь.

10. Фая

Значение: щедрая.