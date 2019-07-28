Двенадцать коротких девичьих имен, которые принесут счастье

Характер и будущее девочки во многом определяет имя. Оно обязательно должно быть индивидуальным и нравиться малышке. Короткие и звонкие имена придают уверенность и веру в собственные силы. И в этом случае краткость и талант становятся синонимами, пишет Wday.ru.
Длинные и вычурные имена, наоборот, способны поломать судьбу ребенку. Какая-нибудь Афродита Ивановна или Офелия Сергеевна всю жизнь будет ощущать смешки в свою сторону. Хорошо, если девочка и вправду будет прекрасной богиней с идеальными формами. А если нет? Не стоит гнаться за модой и соревноваться с другими мамочками в поисках необычного имени для дочки. Ведь короткие имена — это тоже красиво.
1. Ия
Значение: нежная фиалка.
Удивительное имя, состоящее всего лишь из двух гласных. При этом Ия уже с малых лет проявляет своенравный характер. У девушки с таким именем всегда будет много поклонников. Мужчин привлекают в ней эмоциональность, женственность и ранимость. Ия любит яркие приключения, обожает путешествовать. Активна, азартна, трудолюбива, уверенна в себе, тактична, обладает утонченным вкусом, при этом никогда не следует моде. Ненавидит штампы.
2. Ася
Значение: воскресшая.
Те, кто внимательно читал повесть Тургенева «Ася», помнят, что на самом деле девушку звали Анна, но автор считал, что ей больше подходит именно Ася. Тургеневская мечтательница может быть только Асей. Она добра, нежна, чувствительна, привыкла смотреть на мир, не снимая розовых очков. Ненавидит ложь и фальшь. Ася не представляет жизни без любви. Ради того единственного готова пожертвовать всем. Ася — идеальная жена и мама.
3. Зоя
Значение: жизнь.
У Зои всегда есть ответ на любой вопрос, она легко найдет выход из самой запутанной проблемы. А все это благодаря внутреннему такту, устойчивой психике, умению анализировать и рассуждать. Зоя никогда не строит воздушных замков, а воспринимает реальность такой, какая она есть. При этом такое ощущение, что Зоя следует всем заповедям Карнеги. Ее девиз: «Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад». Это правило применимо и в личной жизни. Если так вышло, что под венец Зоя пошла не с мужчиной мечты, она все равно постарается — и сумеет — стать счастливой.
4. Ева
Значение: дающая жизнь.
Сегодня это имя очень популярно. Если вы хотите, чтобы ваша дочка была веселой и озорной, то лучшего имени не найти. Ева никогда не будет тихоней, ей нужны подвижные дворовые игры с мальчишками. Некий сорванец в юбке. У Евы достаточно мужской характер. Волевая, умная, энергичная, гордая — о таких женщинах говорят, что они себя сделали сами. Ева успешна во всем. Она легко продвигается по карьерной лестнице, при этом счастлива в браке. Только вот не пытайтесь давать Еве советы и не старайтесь ее воспитывать. Бесполезно!
5. Ада
Значение: украшение.
Одно из любимых имен у американцев и норвежцев. Некоторые социологи это связывают с тем, что «Ада» — название универсального языка программирования. Имя было выбрано не случайно, именно так звали английского математика, графиню Лавлейс, дочь поэта Байрона. Ада прилежна, хорошо учится в школе, всегда добивается поставленной цели. Не любит сплетни и пустые разговоры, поэтому Ада чаще заводит дружбу с мальчишками. За это ее недолюбливают представительницы прекрасного пола. Замуж Ада не спешит: ей необходимо чувствовать себя свободной и независимой. В спутники жизни выбирает единомышленника, который будет разделять ее увлечения. Ада умеет ценить поддержку, может сопереживать, всегда готова прийти на помощь к родным и близким.
6. Эля
Значение: властительница мира.
Лев Толстой, наверное, не знал про это имя. Его Наташа Ростова — типичная Эля. Веселая, жизнерадостная, очаровательная. Ее нельзя назвать первой красавицей, но в ней есть задорный огонек и искренность, которые подкупают. Живет не разумом, а чувствами. Самое главное для Эли — это семья. Ради близких людей готова на все. Идеальная хозяйка и мама. Тяжело переживает предательство и ложь. Для Эли нет ничего страшнее разочарования в тех людях, к которым она привязана. Никогда не бывает равнодушной, не любит спокойных людей, которые живут без эмоций.
7. Яна
Значение: новая жизнь, начало.
Вынослива, мудра, тактична. Обладает великолепной интуицией, поэтому обмануть Яну невозможно. Также не получится вывести из себя девушку с этим прекрасным именем. Яна умеет владеть собой и совершенно неконфликтна. Упряма и прямолинейна, но иногда может притвориться нежным ангелочком. Эта двойственность сводит мужчин с ума. Яне приятно внимание противоположного пола: она считает, что ею должны все восхищаться. Может быть ревнивой. Измену не простит никогда. Яна из тех, кто умеет ставить жирную точку в отношениях и начинать новый роман.
8. Аза
Значение: с древнееврейского переводится как «уверенная», а с арабского — «утешение».
Благодаря известной застольной песне про цыганочку Азу, которую все просят погадать, кажется, что обладательница этого имени должна быть черноволоса и кареглаза. Это совсем не обязательно. Аза упоминается как в католических, так и в православных святцах. Христиане особенно почитают святую мученицу Азу, которая погибла во имя веры. Аза полностью оправдывает значение имени. Девушка с характером. Настойчива, уже в детстве проявляет лидерские качества. Капризна, так как всегда окружена заботой и вниманием. Знает о своей привлекательности и умело этим пользуется. Часто Аза добивается больших должностей, умеет легко руководить коллективом. В личной жизни Аза тоже счастлива, так как пойдет в ЗАГС только по большой любви. Аза из тех, кто не просто мечтает о принце, но и дожидается его.
9. Лия
Значение: грациозная.
Весь мир должен крутиться вокруг Лии. Она не скрывает эгоизма. Тот, кто любит себя, может полюбить и других. Ей бы очень подошел образ красотки Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». Да, Лия тоже может быть авантюристкой (или даже аферисткой), но у нее доброе сердце. В браке ценит независимость и свободу. Домашнее хозяйство, кулинария, рукоделие — это все не для Лии. Она любит салоны красоты, путешествия, вечеринки. При этом Лия всегда верна своему супругу. Она не способна на двойную жизнь. Лия будет счастлива с тем, кто избавит ее от рутины и подарит яркие эмоции. Сама она тоже способна подарить по-настоящему сладкую жизнь.
10. Фая
Значение: щедрая.
Земная девушка. Трудолюбива, спокойна, скромна, любознательна, пунктуальна. Фая в коллективе всегда становится душой компании. В школьном возрасте Фая часто помогает одноклассникам с домашним заданием, в институте пишет за подружек курсовые, а на работе готова посидеть лишний час, чтобы объяснить коллегам, как делать отчет. Мужчины относятся с уважением, но немного побаиваются. Трудно жить с отличницей. Ответственность, доброта, дисциплинированность мешают Фае стать счастливой. Ей обязательно нужен мужчина, с которым она решится сделать что-то неправильное и запретное. Ей очень подойдет такой хулиганистый рубаха-парень, который совсем не отличается примерным поведением, но способен на искренние чувства.
11. Юна
Значение: «юная».
У этого имени очень сильная энергетика. От рождения Юна получит такие качества, как щедрость, доброта, ум, справедливость, скромность, общительность. Единственная отрицательная черта — непредсказуемость. Трудно даже предположить, что может предпринять эта Юна. Например, она может в самый последний момент передумать поступать в вуз, к которому готовилась два года. Юна не боится рисковать. Она не знает, что такое комплексы. Юна всегда папина дочка, который ее обожает и боготворит. Отец внушает девочке, что она самая красивая. Эта уверенность помогает в отношениях с мужчинами. Юна — принцесса, которая знает себе цену, придирчива в выборе женихов. В итоге ее сказка всегда со счастливым концом.
12. Тая
Значение: «богиня».
Многие думают, что Тая и Таисия — это одно и то же имя. Но существует отдельное имя Тая, которое пришло в Россию из Великобритании. Тая — настоящая леди. Женственная, чуткая, нежная, образованная, интеллигентная. Даже если Тая родилась в бедной семье, будет казаться, что эта девочка голубых кровей. В чудеса Тая не верит, поэтому создает свою сказку самостоятельно. Она живет по принципу «хочешь быть счастливой — будь ею». У нее все получается. Тая обожает семью. Она никогда не скажет плохого слова в адрес своего супруга и детей (даже если муж далек от идеала). Тая — та женщина, ради которой мужчины готовы меняться. Обычно про таких еще говорят «роковая».