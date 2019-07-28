Что нельзя носить беременным

Какие правила следует соблюдать, выбирая обновки во время беременности, рассказывает врач-гинеколог Анна Друмова.

Первое, на что надо обратить внимание, — это удобство, экологичность и безопасность.

Одежда, созданная специально для беременных, не нарушает кровоток, она мягко укутывает округлившийся живот, не стесняя движений женщины. Хорошо, если в области талии будет специальная регулировка, которая позволит менять размер одежды в зависимости от обхвата животика.

Правильное решение — бандажи, которые снимают нагрузку с поясницы при сместившемся центре тяжести при беременности более 24 недель.

Покупать лучше одежду из гипоаллергенных материалов, таких как вискоза или хлопок.

Большинство женщин отказываются от брюк и джинсов, предпочитая туники, платья свободного покроя или юбки с эластичными поясами на талии.

От некоторых полюбившихся вещей в гардеробе на время беременности лучше отказаться:

стринги, колготки с утягивающим эффектом, узкие джинсы и юбка-футляр — они, передавливая тело матери, могут нанести вред ребенку;

узкая, с высоким подъемом и на шпильке обувь нагружает позвоночник и может спровоцировать гипертонус в матке;

корсет, бюстгальтер, неправильно подобранный по размеру и на косточках, мешает естественному увеличению притока крови, развитию закупорки протоков молочной железы и может спровоцировать мастит;

ходьба в шлепках перегружает колени, бедренные суставы и поясничный отдел позвоночника, так как шаги в них значительно короче, изменяется работа мышц и суставов ноги. К тому же приходится напрягать голеностопные суставы и свод ноги, чтобы удержать их на ноге;

сумка, которую мы носим на одном плече или в одной руке, нарушает осанку, провоцирует сколиоз или остеохондроз.

Впрочем, не все мамы стараются покупать что-то новое во время беременности. Некоторые обходятся вещами из своего или мужниного гардероба. А кто-то все же докупает вещи, но ограничивается очень небольшим набором, чтобы не опустошать кошелек.

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