Что нельзя носить беременным

В первые три, а то и четыре месяца беременности фигура женщины меняется не так уж и сильно. Но потом… Грудь растет, живот тоже, там давит, здесь трет. Некоторые вещи становятся малы, другие — неудобны, а третьи — под запретом, пишет Wday.ru.
Какие правила следует соблюдать, выбирая обновки во время беременности, рассказывает врач-гинеколог Анна Друмова.
Первое, на что надо обратить внимание, — это удобство, экологичность и безопасность.
Одежда, созданная специально для беременных, не нарушает кровоток, она мягко укутывает округлившийся живот, не стесняя движений женщины. Хорошо, если в области талии будет специальная регулировка, которая позволит менять размер одежды в зависимости от обхвата животика.
Правильное решение — бандажи, которые снимают нагрузку с поясницы при сместившемся центре тяжести при беременности более 24 недель.
Покупать лучше одежду из гипоаллергенных материалов, таких как вискоза или хлопок.
Большинство женщин отказываются от брюк и джинсов, предпочитая туники, платья свободного покроя или юбки с эластичными поясами на талии.
От некоторых полюбившихся вещей в гардеробе на время беременности лучше отказаться:
- стринги, колготки с утягивающим эффектом, узкие джинсы и юбка-футляр — они, передавливая тело матери, могут нанести вред ребенку;
- узкая, с высоким подъемом и на шпильке обувь нагружает позвоночник и может спровоцировать гипертонус в матке;
- корсет, бюстгальтер, неправильно подобранный по размеру и на косточках, мешает естественному увеличению притока крови, развитию закупорки протоков молочной железы и может спровоцировать мастит;
- ходьба в шлепках перегружает колени, бедренные суставы и поясничный отдел позвоночника, так как шаги в них значительно короче, изменяется работа мышц и суставов ноги. К тому же приходится напрягать голеностопные суставы и свод ноги, чтобы удержать их на ноге;
- сумка, которую мы носим на одном плече или в одной руке, нарушает осанку, провоцирует сколиоз или остеохондроз.
Впрочем, не все мамы стараются покупать что-то новое во время беременности. Некоторые обходятся вещами из своего или мужниного гардероба. А кто-то все же докупает вещи, но ограничивается очень небольшим набором, чтобы не опустошать кошелек.
Кстати
Пирсинг из пупка на время беременности лучше вытащить, потому как серьга будет доставлять дискомфорт растущему животику, и вместо красоты мамочка получит только болевые ощущения. К тому же могут появиться растяжки в области прокола.