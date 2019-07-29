Хозяйке на заметку: как правильно мыть и чистить разделочную доску

Для этого вам понадобятся простые средства, которые всегда есть в доме. А вот о мытье таких предметов в посудомоечной машине специалисты рекомендуют забыть, так как эта процедура не принесет желаемого результата

Почему нельзя мыть доски в посудомоечной машине?

Никто не поспорит с тем, что это удобно, но в машине вращается вода, в которой остаются бактерии. Следовательно, они не удаляются, а снова оседают на шершавой поверхности доски. Кроме того, вредоносные микроорганизмы попадают и на другую посуду. Впоследствии риск получить отравление после использования таких кухонных приборов только возрастает. Доску надо мыть под проточной водой, используя специальные средства.

Мойте доску щеткой

Чтобы удалить с доски бактерии используйте щетку. Ее ворсинки проникают в глубокие царапины на поверхности, удаляя загрязнения и микроорганизмы оттуда. Губка, которой мы обычно моем фарфоровые изделия, в этом случае только размажет загрязнения, из-за чего доска может представлять угрозу для здоровья всех членов семьи. После мытья доски необходимо тщательно просушивать, чтобы они не подвергались гниению. Особенно это касается тех, которые выполнены из дерева.

Какими средствами отмыть доску?

Белизна

Если вы использовали разделочную доску для сырого мяса и рыбы, очищать ее следует особенно тщательно. В сырых продуктах животного происхождения содержится немало бактерий. Их опасность для здоровья возрастает, если они начинают гнить. Чтобы удалить их остатки, растворите одну столовую ложку белизны в литре воды и потрите этим раствором доску, воспользовавшись щеткой. Не смывайте жидкость несколько минут, а затем тщательно ополосните. Чтобы удалить запах белизны, вымойте доску под проточной водой с использованием обычного средства для мытья посуды.

Уксус

Это средство используется не только для приготовления пищи. Оно известно, как помощник по хозяйству. Уксус убивает бактерии, скопившиеся на деревянных досках. Приготовьте раствор из одной части уксуса и четырех частей воды, погрузите в него доску так, чтобы жидкость покрыла ее полностью, и оставьте на несколько минут. После этого вымойте щеткой и моющим средством, ополосните и тщательно просушите.

Лимон и соль

Смочите доску водой и засыпьте ее большим количеством соли. Разрежьте лимон пополам и натрите им доску. Дайте этим средствам поработать в течение 10 минут. После того, как они сделают свое дело, вымойте доску жидкостью для мытья посуды и просушите.