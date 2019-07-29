Неожиданные вещи в женщинах, которые нравятся мужчинам

К примеру, женские потягивания считаются одним из самых сексуальных проявлений в глазах мужчины. В этот момент, когда он смотрит на рядом лежащую жену, которая выглядит так естественно и натурально,потягивается по особенному по женски, пусть даже она и со спутавшимися волосами, именно это и умиляет мужчину. Как часто женщины стараются проснуться пораньше и делать макияж, что совершенно не так привлекательно, как свежее отдохнувшее личико и небрежно лежащие волосы.

Мужчинам нравится, когда у женщин ухоженные струящиеся волосы. Поэтому на свидания лучше ходить с чистыми хорошо уложенными волосами и речь идет не о лаке с пенкой, ни в коем случае, так как некоторые настолько бывает приглаживают волосок к волоску, что волосы выглядят жирными по итогу.

Мужчинам любят наблюдать как женщина аккуратно поправляет волосы рукой, или отмахивает красиво волосами со стороны в сторону, только вот это не должно смотреться вульгарно. Женственным манерам нужно учиться. Поэтому, лучше всего чаще ходить с распущенными ухоженными волосами, чем с хвостом, или любой другой прической, так женщина выглядит более женственно.

Еще одним пунктом, который стоит отметить является то, что мужчины любят, когда на женском лице минимум косметики, часто мужчины не любят особо губные помады, тогда пусть это будет бальзам для губы, слегка выделенные ресницы и немного персиковых румян.

Мужчинам нравится замечать естественную красоту на лице женщины, ее веснушки, родинки. А когда девушка стремится наложить слои тонального крема, то вся природная красота становится менее заметной. Поэтому очень важно всегда помнить, что вечерний макияж должен быть к месту, а при мужчине лучше быть максимально естественной и нежной.