Мудрые советы Ванги помогут изменить жизнь к лучшему

Рекомендации на любовь

Ванга всегда считала, что женщина рождена для продления рода и её главное предназначение – рожать и воспитывать детей. Об этом мудрая женщина всегда говорила своим подругам и всем, кто приходил к ней за советом. Женщина, по мнению Ванги, должна посвящать свою жизнь наследникам.

Ванга была строга к женщинам, которые вели себя неправильно. Как-то она накричала на даму, которая хотела бросить мужа, детей и сбежать с любовником. Она посоветовала ей вернуться в семью.

Ванга советовала женщинам, у которых не получалось выйти замуж, держать дома на видном месте морские раковины или камни округлой формы. Они помогали обрести семейное счастье, любовь, хранили в себе мощную силу Земли. Женщины получали рекомендацию почаще любоваться камнями и периодически выставлять их на лунный свет.

Женская сила делает представительниц слабого пола привлекательными. Ванга советовала пользоваться гребнями из дерева, камня или рога. Натуральный материал, по мнению прорицательницы, помогал женщине выйти замуж и не остаться одинокой.

Рекомендации на каждый день

Ванга была уверена, что нельзя поздно ложиться спать и поздно просыпаться. Отходить ко сну следует не позже 22:00, а вставать рано утром, с рассветом. Ночь – не время для бодрствования, а время для полноценного отдыха.

Ванга всегда советовала родителям приучать детей к труду с раннего возраста. Дети должны с малых лет знать, что такое труд, тяга к работе. Впоследствии они будут подавать хороший пример и своим детям. Наследники, которые всего добиваются сами, а не сидят на шее у родителей, никогда не оставят их одних в старости.

Ещё один мудрый совет от Ванги – больше двигаться, быть физически и умственно активным человеком. Постоянный отдых, лень приводят к саморазрушению, болезням.

Ванга остерегала людей от позора, воровства, лжи. Призывала уважать окружающих, уметь слушать и слышать, не осуждать, а попытаться понять другого.