Модный кастомайзинг: джинсы превращаются в супертрендовые шорты

«Рваные» шорты

Изношенный эффект на одежде остается неизменным трендом последние несколько лет. Рваные шорты с нарочито неаккуратным эффектом потертости остаются на вершине популярности и в этом сезоне. Работу со старыми джинсами, ждущими своего магического преображения, необходимо начать с примерки брюк и выбора линии обреза. Наметить ее можно мелком или булавками. Для достижения эффекта «порванности», линию, по которой вы будете кромсать джинсы, нужно наметить на 2-3 см ниже задуманной длины шортов. Обрезать джинсы по прямой линии не следует, ведь V-образный крой будет смотреть намного интереснее.

Полдела сделано – джинсы обрезаны и наконец превратились в шорты! Теперь нужно определиться, как вы будете создавать обтрепанную бахрому – вручную или в стиральной машинке. Мы рекомендуем второй вариант – гораздо более экономичный по времени. Если после первой стирки бахрома не такая пышная, как хотелось бы, стоит постирать шорты еще раз, а после достижения максимально трендового эффекта, необходимо прошить края обеих штанин. Что может быть проще?

«Ажурные» шорты

Кружево отлично смотрится не только на подвенечном платье или романтичном сарафане, но и на дерзких и смелых шортах, добавляя им игривости и флирта. Такой вариант трансформации старых джинсов в шорты максимально бюджетный и мало затратный по времени. Кружевной декор можно разместить по боковой части шортов, на кармане или там, где вам заблагорассудится. Нам кажется наиболее стильный вариант с «боковым» кружевом, поэтому рассмотрим более подробно, как добиться эффекта.

С ажурным узором актуально будут смотреть шорты любой длины – не стоит ограничиваться микро-шортиками, ведь бермуды тоже в моде! После обрезки джинсов, боковые швы новых шорт распариваются на нужную длину, а из основного полотна изделия вырезается клин. Из кружева тоже непременно нужно вырезать аналогичный клин соответствующего размера. С помощью булавок кружевной клин с наружной стороны прикалывается к боковым швам шортиков. Не поленитесь и примерьте новое изделие, чтобы удостовериться, что кружево «село» ровно. После всех нехитрых манипуляций, нужно либо пристрочить кружево на машинке, либо пришить вручную незаметными с лицевой стороны стежками.

Шорты-омбре