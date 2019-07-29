Модный кастомайзинг: джинсы превращаются в супертрендовые шорты
Мечта каждой модницы – собрать идеальный модный гардероб и при этом не потратить целое состояние. А последние несколько лет кастомайзинг, или попросту переделка предметов гардероба, стала показателем разумного шопинга и активной социальной позиции в вопросе чрезмерного потребления вещей. Для стильных леди, которые хотят поддержать позицию модного сообщества и заодно обзавестись парой-тройкой новых шортиков, мы создали подборку ТОП-5 самых стильных идей на лето 2019. Все новое – хорошо забытое старое. В этом сезоне древняя пословица как никогда актуальна, - говорит Ivona и демонстрирует простые и актуальные способы, как сделать шорты из старых джинсов.
- «Рваные» шорты
Изношенный эффект на одежде остается неизменным трендом последние несколько лет. Рваные шорты с нарочито неаккуратным эффектом потертости остаются на вершине популярности и в этом сезоне. Работу со старыми джинсами, ждущими своего магического преображения, необходимо начать с примерки брюк и выбора линии обреза. Наметить ее можно мелком или булавками. Для достижения эффекта «порванности», линию, по которой вы будете кромсать джинсы, нужно наметить на 2-3 см ниже задуманной длины шортов. Обрезать джинсы по прямой линии не следует, ведь V-образный крой будет смотреть намного интереснее.
Полдела сделано – джинсы обрезаны и наконец превратились в шорты! Теперь нужно определиться, как вы будете создавать обтрепанную бахрому – вручную или в стиральной машинке. Мы рекомендуем второй вариант – гораздо более экономичный по времени. Если после первой стирки бахрома не такая пышная, как хотелось бы, стоит постирать шорты еще раз, а после достижения максимально трендового эффекта, необходимо прошить края обеих штанин. Что может быть проще?
- «Ажурные» шорты
Кружево отлично смотрится не только на подвенечном платье или романтичном сарафане, но и на дерзких и смелых шортах, добавляя им игривости и флирта. Такой вариант трансформации старых джинсов в шорты максимально бюджетный и мало затратный по времени. Кружевной декор можно разместить по боковой части шортов, на кармане или там, где вам заблагорассудится. Нам кажется наиболее стильный вариант с «боковым» кружевом, поэтому рассмотрим более подробно, как добиться эффекта.
С ажурным узором актуально будут смотреть шорты любой длины – не стоит ограничиваться микро-шортиками, ведь бермуды тоже в моде! После обрезки джинсов, боковые швы новых шорт распариваются на нужную длину, а из основного полотна изделия вырезается клин. Из кружева тоже непременно нужно вырезать аналогичный клин соответствующего размера. С помощью булавок кружевной клин с наружной стороны прикалывается к боковым швам шортиков. Не поленитесь и примерьте новое изделие, чтобы удостовериться, что кружево «село» ровно. После всех нехитрых манипуляций, нужно либо пристрочить кружево на машинке, либо пришить вручную незаметными с лицевой стороны стежками.
- Шорты-омбре
Плавный переход от более темного оттенка к более светлому или же наоборот – популярная техника кастомайзинга. Для того, чтобы у вас получились модные «цветные» шортики, необходимо обзавестись акриловыми красками. Если вы купили сухую краску, то разводить с водой ее нужно четко следуя инструкциям на упаковке. Если вы решили окрасить шорты краской одного оттенка, то сначала нужно развести ее в небольшом количестве в воде, чтобы цвет жидкости получился не очень насыщенным. Затем в емкость с водой поместить большую часть изделия на 5 минут. После достать шорты и развести в этой же воде оставшуюся краску. В жидкость, которая приобретает более темный цвет, нужно окунуть изделие на 5 минут, но теперь на меньшую длину. Вторая линия на шортах получится ярче и темнее. Кстати, необязательно выполнять горизонтальное окрашивание. Вертикальный вариант смотрится не менее интересно.
- Шорты художницы
Для того, чтобы нарисовать на новых шортах интересные рисунки не обязательно иметь диплом художественной школы. Все гораздо проще, чем вам кажется, а эффект персонализированных шортов вам ой как понравится – обещаем. Трафареты и специальная краска по ткани – все, что понадобится для трансформации джинсов в шорты в данном стиле. Техника максимально простая и понятная. Сперва нужно вырезать рисунок на картоне, либо выбрать то же кружево, а потом, прикладывая их в нужных местах на шортах, наносить кистями или губкой краску в местах вырезах. Здорово, эффектно и просто – берем этот вариант на вооружение!
- Шорты в пайетках
Скажем откровенно, джинсовые шорты – это, несомненно, удобный и практичный предмет гардероба, но ему не хватает некоторой женственности. Для тех романтичных и нежных натур, которые даже в шортах хотят выглядеть не столько сексуальной тигрицей, сколько мягкой и хрупкой ланью, актуальными будут мегастильные шорты в пайетках.. Задекорировать можно по-разному: отдельные участки шортов или же цельный фрагмент материи. Предупреждаем для последнего варианта нужна машинка и умелые руки, поэтому в нашем случае выбираем пришивание отдельных стразиков вручную. Прежде, чем приступить к самому процессу пришивания украшений, необходимо четко понимать, в каких именно местах вы хотите расположить декор. Признаем, процесс пришивания пайеток и камушков не из самых простых и быстрых, поэтому дополнительно придется обзавестись усидчивостью и концентрацией.
Желая купить стильные и модные шорты не обязательно стремглав бежать в магазин одежды за ненаглядной парой. Стоит внимательно присмотреть к своему гардеробу и отыскать джинсы, которые уже давно потеряли свою актуальность, и дать им шанс на вторую жизнь.