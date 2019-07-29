Эти семь вещей нельзя хранить в своем доме

Прежде всего, человек должен избавиться от битой посуды. Даже если она приносит приятные воспоминания о дорогом человеке, стоит помнить, что битая посуда притягивает в дом бедность и безденежье. Лучше выкинуть их в мусор, да поскорее, чтобы уберечь себя от финансового кризиса.

Не стоит хранить в своем доме старые, поношенные вещи, даже если они любимые и комфортные. Надев подобную вещь на себя, человек примеряет на себя образ нуждающегося, который не может себе позволить купить новую одежду.

Специалисты утверждают, чтобы защитить свой дом от пустоты, нужно выбросить из него все пустые емкости (баночки, флаконы) или же наполнить их чем-то полезным.

Нельзя хранить в доме рваную одежду, она притягивает неприятности и бедствия. Если же старая, рваная вещь лежит для «тряпочек», то не стоит, чтобы она долго залеживалась. Необходимо поскорее пустить ее по назначению.

Очень часто человек получает в подарок совершенно ненужную и неприятную ему вещь. Специалисты советуют также выбрасывать их, потому как неприятные ощущения, что вызывает такой подарок у человека не принесет ничего хорошего.

Запрещено хранить в своем жилье не работающие часы. Если их невозможно исправить, то от них нужно избавиться, так как они провоцируют застой в делах человека, они тормозят его развитие.