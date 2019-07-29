Десять признаков, что вы родились с врожденным чувством стиля

Чей путь тебе ближе, «перчинки» Виктории Бекхэм, перемерившей все — от кожаных мини до современной английской классики — или «леди-лайк» Амалии Клуни, всегда одетой с иголочки?

Вот 10 признаков того, что вы родились с чувством стиля.

1. Вы умеете считывать актуальные штрихи, но избирательны к тому, что действительно подходит.

2. Возможно, вы никогда не читали книг Иоганнеса Иттена или справочник Михаила Матюшина о правилах цветовых сочетаний. Но вы интуитивно гармонично подбираете цветные аксессуары к образу. Для вас понятие «цветовая гармония» — не абстракция, а норма жизни. «Цвет сезона „коралл“? Нет, спасибо».

3. Вы физически чувствуете несоответствие вещей. Людям, обладающим врожденным чувством стиля, бывает непросто принимать подарки. С одной стороны, не хочется обидеть близких отказом или недовольством, с другой — любая фальшивая нота заставляет испытывать дискомфорт.

4. Умение сочетать фактуры и ткани. Людям с врожденным чувством стиля не нужно объяснять, что лен хорош только с хлопком, а шелк «полигамен». Они просто так чувствуют.

5. Ваши образы всегда вызывают восхищение окружающих. Часто для этого нужна определенная стрессоустойчивость. В вашем окружении наверняка найдутся люди, стремящиеся вам подражать.

6. Вы не боитесь нарушать свод модных клише. Иногда эстеты опережают время, предчувствуя модные веяния раньше других. Нужна смелость, чтобы одеваться не как все.

7. У вас есть свое видение образа, и вы тактично умеете его отстаивать. Никакие уловки продавцов-консультантов не собьют вас с толку.

8. У вас может быть немного сезонных вещей, но всегда есть что-то, что определяет signature look — характерную черту. «О, это в твоем стиле», — могут сказать подруги и всегда будут правы.

Мода проходит, а стиль остается

9. Какой бы стиль в одежде вы ни выбрали, вы всегда выглядите уместно. Можно до хрипоты спорить о том, позволительно ли обувать норковые тапочки к деловому костюму, но умение одеваться «в контексте» мероприятий и соблюдать формальные правила позволяют в любой ситуации чувствовать себя на высоте.