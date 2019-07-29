Пн, 29.07.2019

Десять самых богатых женщин российского шоу-бизнеса

Ксения Собчак и Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Русская версия журнала Forbes опубликовала список самых богатых людей отечественного шоу-бизнеса и спорта, пишет Photoshedevr.online. В списке оказалось немало женщин… Мы решили рассказать вам о 10 самых богатых и успешных дамах, которые удачно реализовали себя в шоу-бизнесе и заработали миллионы долларов. К удивлению многих, на первом месте оказалась не Ольга Бузова…

Ксения Бородина – 0,8 млн долларов

Ксения Бородина

ФОТО: Instagram

Светлана Ходченкова – 1млн долларов

Светлана Ходченкова.

ФОТО: Novoderezhkin Anton / TASS

Нюша – 1,3 млн долларов

Нюша.

ФОТО: RTV

Пелагея – 1,7 млн долларов

Пелагея

ФОТО: Instagram

Ксения Собчак – 2 млн долларов

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Валерия – 3,1 млн долларов

Валерия

ФОТО: Evgenya Novozhenina/RIA Novosti/Scanpix

Ольга Бузова – 3,9 млн долларов

MOОльга Бузова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Полина Гагарина – 4,1 млн долларов

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Земфира – 6 млн долларов

Земфира Рамазанова.

ФОТО: SCANPIX

Мария Шарапова – 21,9 млн долларов

Мария Шарапова.

ФОТО: Stephen Smith/Stephen Smith/Sipa USA

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ