Десять самых богатых женщин российского шоу-бизнеса

Русская версия журнала Forbes опубликовала список самых богатых людей отечественного шоу-бизнеса и спорта, пишет Photoshedevr.online. В списке оказалось немало женщин… Мы решили рассказать вам о 10 самых богатых и успешных дамах, которые удачно реализовали себя в шоу-бизнесе и заработали миллионы долларов. К удивлению многих, на первом месте оказалась не Ольга Бузова…
Ксения Бородина – 0,8 млн долларов
Светлана Ходченкова – 1млн долларов
Нюша – 1,3 млн долларов
Пелагея – 1,7 млн долларов
Ксения Собчак – 2 млн долларов
Валерия – 3,1 млн долларов
Ольга Бузова – 3,9 млн долларов
Полина Гагарина – 4,1 млн долларов
Земфира – 6 млн долларов
Мария Шарапова – 21,9 млн долларов