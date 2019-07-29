Десять самых богатых женщин российского шоу-бизнеса

Русская версия журнала Forbes опубликовала список самых богатых людей отечественного шоу-бизнеса и спорта, пишет Photoshedevr.online. В списке оказалось немало женщин… Мы решили рассказать вам о 10 самых богатых и успешных дамах, которые удачно реализовали себя в шоу-бизнесе и заработали миллионы долларов. К удивлению многих, на первом месте оказалась не Ольга Бузова…