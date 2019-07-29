Топ-3 самых завистливых знаков Зодиака

Не стоит слишком серьезно относиться к нашему гороскопу. Помни, что каждый человек индивидуален и под каким бы знаком ни родился - мы делаем себя сами. Итак, вот тебе три самых завистливых знака Зодиака.

Близнецы

Считается, что парные знаки Зодиака - довольно лицемерны. Близнецы просто не умеют радоваться успехам других людей и не терпят, когда у кого-то что-либо получается лучше, чем у них. Зато в реальной жизни ты вряд ли это заметишь - Близнецы умело маскируются и мастерски делают вид, что счастливы за тебя. Так что если тебе повысили зарплату или парень подарил новый телефон - подруге этого знака зодиака лучше сразу не рассказывать.

Весы

У соседей трава всегда зеленее, а у друга - девушка красивее. Еще один парный знак Зодиака - Весы - двуличны и тщеславны. И если у них что-то не получается, они злятся не на себя, а на тех, у кого таки получилось. Этот знак зодиака сделает все возможное, чтобы у тебя что-то пошло наперекосяк. И если твой успех маячит у Весов перед глазами - остерегайся, интриги и коварство уже рядом.

Водолей