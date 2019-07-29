Топ-3 самых завистливых знаков Зодиака

Зависть - сжирающее и сжигающее изнутри чувство. Быть раздосадованным успехами других людей - как минимум странно, как максимум - плохо для себя. Вместо того чтобы равняться на достижения коллег, удачу друзей и счастье подруг, завистливый человек лишь загоняет себя в яму неудач и лени, пишет Tochka.net.
Не стоит слишком серьезно относиться к нашему гороскопу. Помни, что каждый человек индивидуален и под каким бы знаком ни родился - мы делаем себя сами. Итак, вот тебе три самых завистливых знака Зодиака.
Близнецы
Считается, что парные знаки Зодиака - довольно лицемерны. Близнецы просто не умеют радоваться успехам других людей и не терпят, когда у кого-то что-либо получается лучше, чем у них. Зато в реальной жизни ты вряд ли это заметишь - Близнецы умело маскируются и мастерски делают вид, что счастливы за тебя. Так что если тебе повысили зарплату или парень подарил новый телефон - подруге этого знака зодиака лучше сразу не рассказывать.
Весы
У соседей трава всегда зеленее, а у друга - девушка красивее. Еще один парный знак Зодиака - Весы - двуличны и тщеславны. И если у них что-то не получается, они злятся не на себя, а на тех, у кого таки получилось. Этот знак зодиака сделает все возможное, чтобы у тебя что-то пошло наперекосяк. И если твой успех маячит у Весов перед глазами - остерегайся, интриги и коварство уже рядом.
Водолей
Водолеи завидуют абсолютно всем по мельчайшему поводу. Настолько завидуют, что могут нечаянно сглазить: похвалят твою новую юбку - юбка непременно порвется, заметят, что у тебя идеальная кожа лица - завтра вся будешь в прыщиках, упомянет, что у тебя очень милый парень - обязательно поссоритесь. Водолеи просто не переносят, когда у кого-то что-то хорошо, даже если у них самих все отлично. А жаль...