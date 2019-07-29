Антитренды сезона: что не стоит носить летом

Мода - штука очень неоднозначная. Она не щадит, не прощает промахов и оставляет след на всем, что бы ты не делала. Тебе не обязательно быть трендсеттером местного разлива и влиять на вкусы окружающих, заставляя их завидовать и советоваться с тобой во время шоппинга. Но отложить в длинный ящик явные антитренды летнего сезона - просто необходимо, пишет Tochka.net.
С чего начать? При создании образа, предлагаем тебе отталкиваться от того, что носить в этом сезоне не только можно, но и нужно:
- Базовые вещи. Майки, футболки, боди, блузы, брюки свободного кроя, облегающие юбки до колена - твой универсальный набор для стильного лета 2019. Такие вещи легко совмещать между собой и с яркими и трендовыми вещами. В общем зря не пролежат.
- Неон. Неоновая обувь из «пластика», в которой просвечивается нога - точно тренд 2019. Сочетать с джинсами и красивыми топами нейтральных цветов.
- Топы на одно плечо. Согласны, в таком можно прийти не на все мероприятия, но для свидания или похода в кино с подружками этот вариант прямо-таки универсальный. Не бойся цвета и выбирай яркость. Все-таки лето на дворе.
- Тюрбан. Один из самых важных аксессуаров лета. Добавь его к любому образу, чтобы сделать look более ярким и запоминающимся.
- Мюли. Эта обувь способна придать твоему образу романтическую нотку. К тому же, мюли с легкостью впишутся в любой гардероб.
- Массивные кроссовки. Большие акцентные кроссовки теперь лучшее дополнение к большинству платьев и юбок. Попробуй!
- Легкие платья-макси. Атласные, шелковые, шифоновые - выбирай любое. Главное, чтобы оно было разбавлено максимально летним принтом.
Теперь к очевидным антитрендам лета 2019. Готова разобрать свой гардероб?
- Рваные джинсы
Они вошли в моду неожиданно и стремительно набрали популярность. Несколько сезонов подряд мы охотились за этими джинсами и искали идеальную модель, которая была порвана ровно настолько, насколько хватало нашей нескромности. Но вот, их час прошел. Рваные джинсы лучше отложить до лучших времен. Они тебе еще пригодятся.
- Узкие джинсы
Еще один антитренд лета 2019, который мы обожаем, но уже не можем носить. Как бы идеально не смотрелась в них твоя задница, узкие джинсы пора заменить кюлотами или mom-джинсами. К тому же, летом выходить в узких джинсах целый день - практически невыполнимая миссия.
- Короткие шорты
Мы уверены, что твоя фигура позволяет тебе хвастаться идеальными формами и носить в офис даже бикини, но короткие шорты вышли из моды в этом сезоне. Сейчас миром правят велосипедки.
- Поясные сумки
Поигрались в кондукторов и хватит. Пора присматриваться к более женственным сумкам или сумкам необычной формы. Например, Сара Полсон на одно из мероприятий пришла с сумкой в форме бутылки шампанского. Мы за такой креатив обеими руками!
- Балетки
Балетки в принципе тяжело назвать летней обувью, но в этом году они наконец-то стали антитрендом лета. Единственный приемлемый вариант - балетки с острым носком. Только не на каждый день, пожалуйста. Побереги свои ноги.
- Трапециобразные юбки
Да-да, вот эти, с пуговицами по вертикали. Нам они очень нравились. С помощью такой юбки можно правильно скорректировать недостатки фигуры и подчеркнуть осиную талию. Но они в прошлом, надеемся ненадолго.
- Логотипы
Конечно, ты мечтаешь чтобы все знали, что твоя футболка это Kenzo и стоила она буквально всех денег мира, но надпись на ней уже стала антитрендом лета 2019. Ты можешь делать как модные блогеры и отмечать дизайнера на футболке в Инстаграме, но носить ее и быть модной этим летом не получится.
Сфокусируйся на том, как важен именно твой собственный стиль и меньше уделяй внимания последним веяниям с запада. Возможно тебе удастся стать иконой стиля, ведь стиль и мода - это совершенно разные вещи, помнишь?