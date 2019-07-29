Антитренды сезона: что не стоит носить летом

С чего начать? При создании образа, предлагаем тебе отталкиваться от того, что носить в этом сезоне не только можно, но и нужно:

Базовые вещи. Майки, футболки, боди, блузы, брюки свободного кроя, облегающие юбки до колена - твой универсальный набор для стильного лета 2019. Такие вещи легко совмещать между собой и с яркими и трендовыми вещами. В общем зря не пролежат.

Майки, футболки, боди, блузы, брюки свободного кроя, облегающие юбки до колена - твой универсальный набор для стильного лета 2019. Такие вещи легко совмещать между собой и с яркими и трендовыми вещами. В общем зря не пролежат. Неон. Неоновая обувь из «пластика», в которой просвечивается нога - точно тренд 2019. Сочетать с джинсами и красивыми топами нейтральных цветов.

Неоновая обувь из «пластика», в которой просвечивается нога - точно тренд 2019. Сочетать с джинсами и красивыми топами нейтральных цветов. Топы на одно плечо. Согласны, в таком можно прийти не на все мероприятия, но для свидания или похода в кино с подружками этот вариант прямо-таки универсальный. Не бойся цвета и выбирай яркость. Все-таки лето на дворе.

Согласны, в таком можно прийти не на все мероприятия, но для свидания или похода в кино с подружками этот вариант прямо-таки универсальный. Не бойся цвета и выбирай яркость. Все-таки лето на дворе. Тюрбан. Один из самых важных аксессуаров лета. Добавь его к любому образу, чтобы сделать look более ярким и запоминающимся.

Один из самых важных аксессуаров лета. Добавь его к любому образу, чтобы сделать look более ярким и запоминающимся. Мюли. Эта обувь способна придать твоему образу романтическую нотку. К тому же, мюли с легкостью впишутся в любой гардероб.

Эта обувь способна придать твоему образу романтическую нотку. К тому же, мюли с легкостью впишутся в любой гардероб. Массивные кроссовки. Большие акцентные кроссовки теперь лучшее дополнение к большинству платьев и юбок. Попробуй!

Большие акцентные кроссовки теперь лучшее дополнение к большинству платьев и юбок. Попробуй! Легкие платья-макси. Атласные, шелковые, шифоновые - выбирай любое. Главное, чтобы оно было разбавлено максимально летним принтом.

Теперь к очевидным антитрендам лета 2019. Готова разобрать свой гардероб?

Рваные джинсы

Они вошли в моду неожиданно и стремительно набрали популярность. Несколько сезонов подряд мы охотились за этими джинсами и искали идеальную модель, которая была порвана ровно настолько, насколько хватало нашей нескромности. Но вот, их час прошел. Рваные джинсы лучше отложить до лучших времен. Они тебе еще пригодятся.

Узкие джинсы

Еще один антитренд лета 2019, который мы обожаем, но уже не можем носить. Как бы идеально не смотрелась в них твоя задница, узкие джинсы пора заменить кюлотами или mom-джинсами. К тому же, летом выходить в узких джинсах целый день - практически невыполнимая миссия.

Короткие шорты

Мы уверены, что твоя фигура позволяет тебе хвастаться идеальными формами и носить в офис даже бикини, но короткие шорты вышли из моды в этом сезоне. Сейчас миром правят велосипедки.

Поясные сумки

Поигрались в кондукторов и хватит. Пора присматриваться к более женственным сумкам или сумкам необычной формы. Например, Сара Полсон на одно из мероприятий пришла с сумкой в форме бутылки шампанского. Мы за такой креатив обеими руками!

Балетки

Балетки в принципе тяжело назвать летней обувью, но в этом году они наконец-то стали антитрендом лета. Единственный приемлемый вариант - балетки с острым носком. Только не на каждый день, пожалуйста. Побереги свои ноги.

Трапециобразные юбки

Да-да, вот эти, с пуговицами по вертикали. Нам они очень нравились. С помощью такой юбки можно правильно скорректировать недостатки фигуры и подчеркнуть осиную талию. Но они в прошлом, надеемся ненадолго.

Логотипы

Конечно, ты мечтаешь чтобы все знали, что твоя футболка это Kenzo и стоила она буквально всех денег мира, но надпись на ней уже стала антитрендом лета 2019. Ты можешь делать как модные блогеры и отмечать дизайнера на футболке в Инстаграме, но носить ее и быть модной этим летом не получится.