Пн, 29.07.2019
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  • Антитренды сезона: что не стоит носить летом

Антитренды сезона: что не стоит носить летом

Рваные джинсы

ФОТО: Instagram

Мода - штука очень неоднозначная. Она не щадит, не прощает промахов и оставляет след на всем, что бы ты не делала. Тебе не обязательно быть трендсеттером местного разлива и влиять на вкусы окружающих, заставляя их завидовать и советоваться с тобой во время шоппинга. Но отложить в длинный ящик явные антитренды летнего сезона - просто необходимо, пишет Tochka.net.

С чего начать? При создании образа, предлагаем тебе отталкиваться от того, что носить в этом сезоне не только можно, но и нужно:

  • Базовые вещи. Майки, футболки, боди, блузы, брюки свободного кроя, облегающие юбки до колена - твой универсальный набор для стильного лета 2019. Такие вещи легко совмещать между собой и с яркими и трендовыми вещами. В общем зря не пролежат. 
  • Неон. Неоновая обувь из «пластика», в которой просвечивается нога - точно тренд 2019. Сочетать с джинсами и красивыми топами нейтральных цветов. 
  • Топы на одно плечо. Согласны, в таком можно прийти не на все мероприятия, но для свидания или похода в кино с подружками этот вариант прямо-таки универсальный. Не бойся цвета и выбирай яркость. Все-таки лето на дворе. 
  • Тюрбан. Один из самых важных аксессуаров лета. Добавь его к любому образу, чтобы сделать look более ярким и запоминающимся. 
  • Мюли. Эта обувь способна придать твоему образу романтическую нотку. К тому же, мюли с легкостью впишутся в любой гардероб. 
  • Массивные кроссовки. Большие акцентные кроссовки теперь лучшее дополнение к большинству платьев и юбок. Попробуй!
  • Легкие платья-макси. Атласные, шелковые, шифоновые - выбирай любое. Главное, чтобы оно было разбавлено максимально летним принтом. 

Теперь к очевидным антитрендам лета 2019. Готова разобрать свой гардероб?

  • Рваные джинсы

Они вошли в моду неожиданно и стремительно набрали популярность. Несколько сезонов подряд мы охотились за этими джинсами и искали идеальную модель, которая была порвана ровно настолько, насколько хватало нашей нескромности. Но вот, их час прошел. Рваные джинсы лучше отложить до лучших времен. Они тебе еще пригодятся. 

  • Узкие джинсы

Еще один антитренд лета 2019, который мы обожаем, но уже не можем носить. Как бы идеально не смотрелась в них твоя задница, узкие джинсы пора заменить кюлотами или mom-джинсами. К тому же, летом выходить в узких джинсах целый день - практически невыполнимая миссия. 

  • Короткие шорты

Мы уверены, что твоя фигура позволяет тебе хвастаться идеальными формами и носить в офис даже бикини, но короткие шорты вышли из моды в этом сезоне. Сейчас миром правят велосипедки. 

  • Поясные сумки

Поигрались в кондукторов и хватит. Пора присматриваться к более женственным сумкам или сумкам необычной формы. Например, Сара Полсон на одно из мероприятий пришла с сумкой в форме бутылки шампанского. Мы за такой креатив обеими руками!

  • Балетки

Балетки в принципе тяжело назвать летней обувью, но в этом году они наконец-то стали антитрендом лета. Единственный приемлемый вариант - балетки с острым носком. Только не на каждый день, пожалуйста. Побереги свои ноги. 

  • Трапециобразные юбки

Да-да, вот эти, с пуговицами по вертикали. Нам они очень нравились. С помощью такой юбки можно правильно скорректировать недостатки фигуры и подчеркнуть осиную талию. Но они в прошлом, надеемся ненадолго. 

  • Логотипы

Конечно, ты мечтаешь чтобы все знали, что твоя футболка это Kenzo и стоила она буквально всех денег мира, но надпись на ней уже стала антитрендом лета 2019. Ты можешь делать как модные блогеры и отмечать дизайнера на футболке в Инстаграме, но носить ее и быть модной этим летом не получится. 

Сфокусируйся на том, как важен именно твой собственный стиль и меньше уделяй внимания последним веяниям с запада. Возможно тебе удастся стать иконой стиля, ведь стиль и мода - это совершенно разные вещи, помнишь?

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