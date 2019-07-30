Ради лайков: модель удалила себе соски, чтобы законно публиковать голые фото в Instagram

С каждым днем правила в соцсетях все сильнее ужесточаются. Модераторы выискивают нарушения даже на страницах известных моделей и блогеров — и нещадно удаляют подозрительные публикации.

Чаще всего в опале оказываются снимки откровенного характера, что сильно не устраивает тех девушек, которые не прочь продемонстрировать публике свое тело.

На днях выход из ситуации нашла американская треш-модель Кимберли Маклоулин, более известная как Рэйзор Кэнди.

I finally did it! I had my nipples surgically removed so I can post on Instagram! Such a beautiful job, can't even see the scars! Think these will fly on Instagram? 😂😂😂 pic.twitter.com/1uqdwT4MXT — Razor Candi (@RazorCandi_) 27 July 2019

На своей странице в Твиттере 36-летняя знаменитость опубликовала два кадра с оголенной грудью, на которых у нее нет сосков.

«Наконец-то я это сделала! Хирург удалил мне соски, чтобы я могла постить фото в Инстаграм! Отличная работа, даже шрамов не видно!» — прокомментировала снимок девушка.