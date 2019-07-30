Вт, 30.07.2019
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  • Ради лайков: модель удалила себе соски, чтобы законно публиковать голые фото в Instagram

Ради лайков: модель удалила себе соски, чтобы законно публиковать голые фото в Instagram

Американская треш-модель Рэйзор Кэнди.

ФОТО: Instagram

На что только не идут блогеры, чтобы получить как можно больше лайков! Недавно американская треш-модель Кимберли Маклоулин заявила, что ради откровенных фото удалила себе часть груди, пишет Woman.ru

С каждым днем правила в соцсетях все сильнее ужесточаются. Модераторы выискивают нарушения даже на страницах известных моделей и блогеров — и нещадно удаляют подозрительные публикации. 

Чаще всего в опале оказываются снимки откровенного характера, что сильно не устраивает тех девушек, которые не прочь продемонстрировать публике свое тело. 

На днях выход из ситуации нашла американская треш-модель Кимберли Маклоулин, более известная как Рэйзор Кэнди.  

На своей странице в Твиттере 36-летняя знаменитость опубликовала два кадра с оголенной грудью, на которых у нее нет сосков. 

«Наконец-то я это сделала! Хирург удалил мне соски, чтобы я могла постить фото в Инстаграм! Отличная работа, даже шрамов не видно!» — прокомментировала снимок девушка. 

Публикация вызвала ажиотаж в Сети. Многие интернет-пользователи шокированы поступком Кимберли — неужели она действительно решилась на экспериментальную операцию, лишающую ее бюст физиологических функций?

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