Вкусно и необычно: легкий летний салат с изюминкой

«Сегодня готовим очеть вкусный летний салат в прямом смысле слова с изюминкой, точнее - с виноградинкой. «Грация» или «Тонкая талия» - так еще можно о нем сказать», - коротко описала Ольга Матвей блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале, пишет Rus.tvnet.lv. Заинтриговала, прямо скажем. А потому спешим поделиться!
Ингредиенты:
- виноград без косточек - 300 г,
- стебель сельдерея - 20 см,
- салат фризе - 200 г,
- руккола - 200 г,
- куриное филе - 1 шт.,
- горчица дижонская - 2 ложки,
- масло - 20 мл,
- сок половины лимона,
- сахар - 1 ч. л., соль - 1/2 ч. л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!