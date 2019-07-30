Вт, 30.07.2019
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Вкусно и необычно: легкий летний салат с изюминкой

Летний салат с виноградом.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

«Сегодня готовим очеть вкусный летний салат в прямом смысле слова с изюминкой, точнее - с виноградинкой. «Грация» или «Тонкая талия» - так еще можно о нем сказать», - коротко описала Ольга Матвей блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале, пишет Rus.tvnet.lv. Заинтриговала, прямо скажем. А потому спешим поделиться!

Ингредиенты: 

  • виноград без косточек - 300 г,
  • стебель сельдерея - 20 см,
  • салат фризе - 200 г,
  • руккола - 200 г,
  • куриное филе - 1 шт.,
  • горчица дижонская - 2 ложки,
  • масло - 20 мл,
  • сок половины лимона,
  • сахар - 1 ч. л., соль -  1/2 ч. л.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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