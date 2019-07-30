Вкусно и необычно: легкий летний салат с изюминкой

«Сегодня готовим очеть вкусный летний салат в прямом смысле слова с изюминкой, точнее - с виноградинкой. «Грация» или «Тонкая талия» - так еще можно о нем сказать», - коротко описала Ольга Матвей блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале, пишет Rus.tvnet.lv. Заинтриговала, прямо скажем. А потому спешим поделиться!