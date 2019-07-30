Составлен список продуктов, негативно влияющих на потенцию

Многие медики спорят о методах и профилактики восстановления мужской потенции. Некоторые предлагают составленные списки полезных для мужчины продуктов питания, пишет Medikforum.ru.
Врач-уролог одной из клиник российской столицы предложил свой вариант. Он считает, что из рациона питания мужчины необходимо исключить вредные продукты.
Правильные продукты, уверен он, помогут мужчине долгое время не вспоминать о неудобствах с потенцией.
При этом он назвал основные проблемы мужской импотенции. По его словам, это фитоэстероген – группа природных соединений растительного происхождения.
Врач назвал продукты, в содержании которых много этого вещества – это бобовые культуры и дрожжи. Именно эти продукты уменьшают выработку тестостерона.
«Именно от этих продуктов необходимо отказаться мужчинам, - говорит наш собеседник. – Также необходимо уменьшить потребление сахара и соли, так как они также влияют на мужское либидо».
Он отметил, что также необходимо как можно меньше пить кофе и не применять различные энергетики и алкогольные напитки, особенно пиво.