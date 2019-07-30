Вт, 30.07.2019
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Составлен список продуктов, негативно влияющих на потенцию

Составлен список продуктов, негативно влияющих на потенцию

Импотенция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Многие медики спорят о методах и профилактики восстановления мужской потенции. Некоторые предлагают составленные списки полезных для мужчины продуктов питания, пишет Medikforum.ru.

Врач-уролог одной из клиник российской столицы предложил свой вариант. Он считает, что из рациона питания мужчины необходимо исключить вредные продукты.

Правильные продукты, уверен он, помогут мужчине долгое время не вспоминать о неудобствах с потенцией.

При этом он назвал основные проблемы мужской импотенции. По его словам, это фитоэстероген – группа природных соединений растительного происхождения.

Врач назвал продукты, в содержании которых много этого вещества – это бобовые культуры и дрожжи. Именно эти продукты уменьшают выработку тестостерона.

«Именно от этих продуктов необходимо отказаться мужчинам, - говорит наш собеседник. – Также необходимо уменьшить потребление сахара и соли, так как они также влияют на мужское либидо».

Он отметил, что также необходимо как можно меньше пить кофе и не применять различные энергетики и алкогольные напитки, особенно пиво.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ