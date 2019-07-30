Снова в форме: как вернуть свое прежнее тело после родов

2. Упражнения для похудения

Правильное и эффективное похудение невозможно без физических нагрузок. Повезло мамочкам, которые могут без зазрения совести позволить себе не думать постоянно о непрекращающихся сосках-распашонках-подгузниках, а хотя бы несколько часов в день посвятить своему телу. Йога, пилатес, тренажерный зал, любимые танцы точно смогут помочь вернуть телу прежнюю форму и не обзавестись лишними растяжками, которых и так достаточно после родов. Если же мамочке не повезло и ей круглосуточно приходится быть с ребенком тет-а-тет, то есть специальные упражнения с младенцем, которые будут несомненно эффективны. Мы выбрали самые действенные упражнения – скорее смотрите видеообзор.

3. Растяжки и варикоз

После родов с такими эстетическими проблемами как варикозное расширение вен и непривлекательные стрии сталкиваются большинство женщин. В случае растяжек, конечно, лучше действовать загодя – еще во время беременности. Крем с жирной текстурой – ваш незаменимый помощник на протяжении всех девяти месяцев – буквально с первых недель ожидания малыша. Современная косметология способна избавить от всяческого рода внешних проблем за считанные сеансы лазерной косметологии, мезотерапии, массажа и микротоковой терапии. Если же возможности записаться на прием и дальнейшее лечение к специалисту у вас нет, то на помощь придут косметические средства, в состав которых входят: ретинол, витамин С, гиалуроновая кислота, масла. К тому же, косметологи рекомендуют для борьбы с растяжками обращаться к здоровому питанию, ежедневным физическим нагрузкам и потреблению достаточного количества чистой воды.

С варикозом же справиться без помощи врача гораздо сложнее. Как возможный вариант борьбы стоит прибегнуть к лечебной гимнастике. Ваши упражнения-помощники против варикоза:

1. «Велосипед» лежа на спине 2-3 раза в день.

2. Перекатывание с пяток и подъем на носки.

3. Ежедневная ходьба не менее 3-4 часов в день и, если позволяет состояние, бег трусцой, езда на велосипеде или занятия на велотренажере.