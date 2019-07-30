Снова в форме: как вернуть свое прежнее тело после родов

Появление на свет ребенка – волшебство и безграничное счастье родителей. И пока новоиспеченный папа не может нарадоваться на малыша, мама начинает тонуть в океане депрессии. Счастливые эмоции после появления на свет долгожданного чуда несколько омрачаются мыслями о том, как непривлекательно сейчас выглядит тело ликующей мамочки. Лишний вес, варикозное расширение вен, растяжки, депрессия – все это не полный перечень того, что получает мама в добавок к своему новорожденному сокровищу, пишет Ivona. Как справиться со всеми проблемами, которые приобретают женщины вместе со статусом «счастливой мамочки»?
1. Лишний вес
Первой проблемой, висящей как дамоклов меч над всеми мамочками, остаются ненужные килограммы, набранные за девять месяцев переживаний и мечтаний о новорожденном чуде. Конечно, вы ели за двоих, набирались сил перед ключевым днем, но теперь настало то самое время, чтобы избавиться от всего лишнего. Мы собрали перечень правил, которые гарантировано помогут сбросить вес, и вместе с тем не навредят вашему организму – медики одобряют!
- Сон – основа здорового и красивого тела. Неустанно повторяем, что достаточное количество часов отдыха, а именно 7-9 – залог хорошего самочувствия и умеренного аппетита. Организм не сможет перебрать нужную норму калорий потребления в день, если будет полноценно обновляться в процессе ночного отдыха.
- Много воды, а точнее 2-3 литра в день, помогут значительно ускорить процесс сжигания жира. Ведь частенько за голод мы воспринимаем банальное обезвоживание. Поэтому если тебе вдруг срочно приспичит съесть какой-нибудь запрещенный батончик или бургер с ветчиной, не стоит сломя голову лететь к холодильнику, а лучше просто выпить пару стаканов чистой воды.
- Количество калорий, которые вы получаете с пищей не должно превышать 1200-1500. Разумный подсчет энергии, потребленной за день, безусловно, сложный и нудный процесс, но зато очень действенный. Ключевое условие – питаться примерно 5 раз в день небольшими порциями и вот, вы уже можете ощутить, как уходят ваши ненавистные килограммы. Важно, чтобы меню состояло из здоровых продуктов, а именно: свежих фруктов, овощей, мяса, птицы, нежирного творога, орехов, семечек, сухофруктов. Преимуществом такого рациона является абсолютная совместимость с грудным вскармливанием.
- Способ приготовления тоже имеет значение. Самые полезные из них – запекание или варка на пару.
- Суп станет вашим идеальным помощником в процессе избавления от лишних килограммов. А все потому, что его калорийность значительно меньше вторых блюд. Объем такой же, калорий меньше, а желудок доволен. Супы можно готовить абсолютно любые: на мясном, рыбном или овощном бульоне, суп-пюре и крем-суп – вариантов уйма.
- Не секрет, что похудению абсолютно не способствует фастфуд. Отказаться от любимых соленых орешков, чипсов, сладких газированных напитков, конфет, тортиков, пирожных, полуфабрикатов и продуктов с красителями и консервантами – вынужденная, но абсолютно необходимая мера.
- В каждый прием пищи обязательно нужно употреблять овощи, содержащие мало калорий, но насыщающие и обеспечивающие организм витаминами и минералами. Белок тоже абсолютно необходим. Здесь вам помогут кисломочные продукты, рыба и бобовые. Без правильных медленных углеводов, которые дают сытость и долго перевариваются, похудеть тоже не удастся. Паста из твердых сортов пшеницы, каши из цельных злаков, ягоды и несладкие фрукты –ваши верные помощники в нелегком процессе похудения.
- Как бы вам не хотелось поскорее похудеть, но уверяем, что голодание никак вам не сможет помочь. Кушать нужно часто и небольшими порциями. Если почувствовали голод, то лучше сделать полезный перекус, например, из орешков и сухофруктов, или выпить теплый напиток на выбор.
2. Упражнения для похудения
Правильное и эффективное похудение невозможно без физических нагрузок. Повезло мамочкам, которые могут без зазрения совести позволить себе не думать постоянно о непрекращающихся сосках-распашонках-подгузниках, а хотя бы несколько часов в день посвятить своему телу. Йога, пилатес, тренажерный зал, любимые танцы точно смогут помочь вернуть телу прежнюю форму и не обзавестись лишними растяжками, которых и так достаточно после родов. Если же мамочке не повезло и ей круглосуточно приходится быть с ребенком тет-а-тет, то есть специальные упражнения с младенцем, которые будут несомненно эффективны. Мы выбрали самые действенные упражнения – скорее смотрите видеообзор.
3. Растяжки и варикоз
После родов с такими эстетическими проблемами как варикозное расширение вен и непривлекательные стрии сталкиваются большинство женщин. В случае растяжек, конечно, лучше действовать загодя – еще во время беременности. Крем с жирной текстурой – ваш незаменимый помощник на протяжении всех девяти месяцев – буквально с первых недель ожидания малыша. Современная косметология способна избавить от всяческого рода внешних проблем за считанные сеансы лазерной косметологии, мезотерапии, массажа и микротоковой терапии. Если же возможности записаться на прием и дальнейшее лечение к специалисту у вас нет, то на помощь придут косметические средства, в состав которых входят: ретинол, витамин С, гиалуроновая кислота, масла. К тому же, косметологи рекомендуют для борьбы с растяжками обращаться к здоровому питанию, ежедневным физическим нагрузкам и потреблению достаточного количества чистой воды.
С варикозом же справиться без помощи врача гораздо сложнее. Как возможный вариант борьбы стоит прибегнуть к лечебной гимнастике. Ваши упражнения-помощники против варикоза:
1. «Велосипед» лежа на спине 2-3 раза в день.
2. Перекатывание с пяток и подъем на носки.
3. Ежедневная ходьба не менее 3-4 часов в день и, если позволяет состояние, бег трусцой, езда на велосипеде или занятия на велотренажере.
Не стоит и полностью отказываться от лекарственных препаратов, но без консультации врача поход в аптеку за чудо-пилюлей стоит отложить. Специальные мази и гели, массаж и физиотерапия – способов справиться с варикозом сейчас предостаточно.