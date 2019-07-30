Советы красоты для женщин: как убрать жировые отложения на руках

После достижения тридцатилетнего возраста в теле человека мышечная масса начинает идти на спад, а вместо нее образовывается жировая ткань. Следователь, эластичность кожи тоже понижается. Joinfo.ua рассказывает, как убрать лишнюю жировую ткань с кожи верхней части рук.

1. Правильное питание

Никакого сахара. Никакого алкоголя. А главное — никакой сладкой газировки! Обязательно — побольше белковой пищи, такой, как рыба, индюшатина и курятина, сыр и яйца. Не забывайте также о зелени и свежих овощах. И пейте как можно больше воды! Это поможет нарастить мышцы и избавиться от лишнего жира.

2. Ухаживайте за кожей

Вам нужен периодический контрастный душ. А ещё — массаж и обёртывания. Они вернут упругость коже рук. Контрастный душ простимулирует сосуды, так что кожа будет обогащена кислородом, а также множеством полезных веществ. Массаж помогает избавиться от провисания кожи: следует по двадцать минут разминать проблемные места на каждой руке круговыми движениями, желательно — с использованием специальных массажных масел. Ну а чтобы осуществить грамотное обёртывание, нужны, в общем, те же составы против целлюлита, что для других частей тела.

3. Рукам нужны упражнения

В первую очередь — самые обычные гантели. Нет гантелей — подойдут пластиковые бутылки, наполненные водой. Поверьте, это работает. Ведь рыхлые мышцы приходят в тонус.

Другие методы

Если вы можете позволить себе потратить деньги на уход за собой, но при этом обойтись без липосакций, вам нужны курорты, на которых осуществляют лечение инъекциями природного газа. В той же Чехии его очень много. Естественный газ рассасываетжир. При этом, что характерно, обычно уколы осуществляются не в сами руки — было бы слишком больно. В спину, поближе к рукам, чтобы газ равномерно распределялся под кожей. Это достаточно популярный способ избавления от жира в руках.

Можно также позволить себе минеральные гидромассажи. Подобные услуги сейчас оказывают практически бальнеологические курорты. Тем не менее, обычная вода помогает, но умеренно, с ее помощью можно самомассаж обычным душем выполнять.