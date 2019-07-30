Грибная икра на зиму: топ-3 простых рецепта вкусной закуски

Грибная икра станет настоящей находкой в холодное время года. Из нее можно приготовить суп, котлеты, запеканку, пирожки или употреблять как самостоятельное блюдо, пишет Joinfo.ua. Готовы записывать самые вкусные рецепты?
Грибную икру готовят из белых грибов, подберезовиков, подосиновиков, опят, лисичек, вешенок и шампиньонов. Они могут быть как вареными, так и сушеными или солеными. Предлагает вашему вниманию три простых рецепта вкусной закуски.
Грибная икра из вареных грибов с чесноком и луком
Ингредиенты:
- 1 кг свежих белых грибов,
- 3 штуки репчатого лука,
- 3 зубка чеснока, соль,
- перец и растительное масло.
Приготовление:
- Свежие грибочки очистите и помойте в холодной воде. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок – пластинками.
- Грибы выложите в сотейник или сковородку и варите, помешивая в собственном соку до тех пор, пока жидкости останется совсем чуть-чуть.
- Потом добавьте 3-4 столовых ложки растительного масла и тушите еще 5 минут. Затем переложите содержимое в глубокую емкость.
- Тем временем, обжарьте лук, чеснок и добавьте их к грибочкам. Посолите, поперчите и измельчите все погружным блендером.
- Готовую икру разложите по баночкам и закройте стерильными крышками. Храните грибные вкусности в холодильнике или погребе.
Рецепт грибной икры из варенных грибов с помидорами
Ингредиенты:
- 1 кг белых грибов,
- 2 шт репчатого лука,
- один помидор,
- 4 зубка чеснока,
- соль, перец.
Очищенные грибы поставьте в глубокую кастрюлю, залейте подсоленной водой, доведите до кипения, постоянно снимая пену, и варите 25-30 минут. Готовые грибочки пропустите через мясорубку.
Лук и помидор очистите, нарежьте и тушите на сковороде вместе с грибной массой до тех пор, пока не выпарится сок. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. А теперь можно и по банкам!
Грибная икра из сушеных грибов
Ингредиенты:
- 500 гр сушеных грибов,
- 2 шт репчатого лука,
- 2 морковки,
- 5 зубков чеснока,
- 1/3 сока лимона,
- пучок кинзы, пучок петрушки,
- 2 ст. л. оливкового или растительного масла,
- соль, перец, паприка по вкусу.
Сушеные грибы замочите в теплой воде на 30 минут, затем слейте воду и залейте новую, добавив лавровый лист, соль. Варите 20 минут после закипания.
Очистите, измельчите и пожарьте лук, морковь и чеснок. Затем добавьте отваренные грибы, перемешайте и тушите минут 5-10.
Переложите все в большую миску, приправьте и измельчите блендером. Добавьте сок лимона и хорошенько все перемешайте. Далее разложите грибную икру по баночкам.
Приятного аппетита!