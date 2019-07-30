Грибная икра на зиму: топ-3 простых рецепта вкусной закуски

Грибную икру готовят из белых грибов, подберезовиков, подосиновиков, опят, лисичек, вешенок и шампиньонов. Они могут быть как вареными, так и сушеными или солеными. Предлагает вашему вниманию три простых рецепта вкусной закуски.

Грибная икра из вареных грибов с чесноком и луком

Ингредиенты:

1 кг свежих белых грибов,

3 штуки репчатого лука,

3 зубка чеснока, соль,

перец и растительное масло.

Приготовление:

Свежие грибочки очистите и помойте в холодной воде. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок – пластинками. Грибы выложите в сотейник или сковородку и варите, помешивая в собственном соку до тех пор, пока жидкости останется совсем чуть-чуть. Потом добавьте 3-4 столовых ложки растительного масла и тушите еще 5 минут. Затем переложите содержимое в глубокую емкость. Тем временем, обжарьте лук, чеснок и добавьте их к грибочкам. Посолите, поперчите и измельчите все погружным блендером. Готовую икру разложите по баночкам и закройте стерильными крышками. Храните грибные вкусности в холодильнике или погребе.

Рецепт грибной икры из варенных грибов с помидорами

Ингредиенты:

1 кг белых грибов,

2 шт репчатого лука,

один помидор,

4 зубка чеснока,

соль, перец.

Очищенные грибы поставьте в глубокую кастрюлю, залейте подсоленной водой, доведите до кипения, постоянно снимая пену, и варите 25-30 минут. Готовые грибочки пропустите через мясорубку.

Лук и помидор очистите, нарежьте и тушите на сковороде вместе с грибной массой до тех пор, пока не выпарится сок. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. А теперь можно и по банкам!

Грибная икра из сушеных грибов

Ингредиенты:

500 гр сушеных грибов,

2 шт репчатого лука,

2 морковки,

5 зубков чеснока,

1/3 сока лимона,

пучок кинзы, пучок петрушки,

2 ст. л. оливкового или растительного масла,

соль, перец, паприка по вкусу.

Сушеные грибы замочите в теплой воде на 30 минут, затем слейте воду и залейте новую, добавив лавровый лист, соль. Варите 20 минут после закипания.

Очистите, измельчите и пожарьте лук, морковь и чеснок. Затем добавьте отваренные грибы, перемешайте и тушите минут 5-10.

Переложите все в большую миску, приправьте и измельчите блендером. Добавьте сок лимона и хорошенько все перемешайте. Далее разложите грибную икру по баночкам.