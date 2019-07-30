Когда лучше всего покрасить волосы в августе, подскажет лунный календарь на 2019 год

Лунный календарь на август 2019 год, подскажет какой день выбрать для покраски волос

Именно в летние дни все люди начинают проживать их как в последний раз. Не стоит плакаться и говорить, что лето ничего не принесло нового в жизнь. За месяц, который еще впереди можно успеть изменить свою жизнь к лучшему. К примеру, взять отпуск, поехать с молодым человеком на остров, который давно был обведен на карте. Если же на море не получается съездить в этом году, ничего страшного можно открыть для себя другие города. Но самым важным является уход за своим телом, волосами.

Предки, для того, чтобы поддерживать свою красоту, применяли на себе энергию Луны, она помогала поддерживать не только привлекательность, а и здоровье, что не мало важно. Если же постричься и покрасить волосы в нужный лунный день, тогда шевелюра становилась гуще и здоровее.

Можно начинать менять свой имидж, который приелся. Именно лунный календарь на август, подскажет какой день выбрать, чтобы все прошло идеально и измененная прическа порадовала не только ее обладательницу, а и всех ее родных.

Благоприятные дни для покраски волос в августе 2019 года

Для того, чтобы поменять свой привычный цвет волос на другой, также следует обратиться к лунному календарю. Потому что именно правильно подобранная дата для покраски волос поможет девушке преобразиться.

2 августа – девушка, которая покрасит волосы в этот день останется довольной.

3 августа – принесет девушке наслаждение от правильно выбранного цвета.

4 августа – лучший период для того, чтобы испробовать на себе хну.

7 августа – Луна предоставляет девушке сделать выбор самой.

14 августа – благоприятный день для похода в салон.

15 августа – для тонирования волос этот день самый подходящий.

23 августа – можно смело собираться в парикмахерскую.

24 августа – запись на эту дату не нужно отменять, потому как это благоприятный день.

25 августа – можно экспериментировать со цветом, ничего не испортит цвет волос.

28 августа – отправляясь в салон можно быть спокойным, потому что окрашивание превзойдет все ожидания.

29 августа – хороший день для покраски волос.

31 августа – благоприятный период для смены цвета волос.

Какие правила нужно знать при покраске волос в августе 2019 года

Девушка решившая на окрашивание волос с помощью лунного календаря, то нужно выбрать удачные дни. Потому что они играют важную роль и стоит запомнить основные рекомендации, с помощью их можно добиться нужного результата.

Не важно покраска будет дома или же в салоне. Большинство женщин ходят в парикмахерскую, из-за того, что бояться по своей неопытности все испортить. Однако, девушкам свойственно экспериментировать. Поэтому для начала нужно изучить свои собственные прядки, разобраться в их состоянии, структура волос. Только, если речь идет о конкретном изменении цвета, например с брюнетки в блондинку, то лучше не рисковать, а записаться к специалисту.