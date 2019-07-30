Самая сексуально притягательная группа крови раскрыта учеными

Специалисты из Германии всерьез занялись исследование притягательности группы крови. По их мнению, сексуальной притягательностью обладают люди с первой группой, пишет Rsute.ru. В исследовании участвовало более трех тысяч испытуемых молодого возраста. Были выбраны люди с разной группой крови. В ходе проекта было также установлено, какими чертами обладают люди с той или иной группой и чем они привлекают противоположный пол.

Самыми притягательными в сексуальном плане стали обладатели 1 группы, ними заинтересовалось большее количество людей при этом с разными группами крови. Владельцы 2 группы проиграли в этой гонке всем и оказались менее притягательными.

Представители разного пола с 3 группой крови имеют чувственный и нежный нрав. Обладатели 4 группы являются обладателями романтического и ласкового характера. По мнению специалистов, группа крови откладывает на характере человека определенный отпечаток.

Люди с 1 группой крови

Такие личности имеют главные черты характера, такие как терпеливость, крепкая сила воли и упорство. Они ставят перед собой цель и идут к ней.

Люди с 2 группой крови

Если человек родился с данной группой, то он получил в дар умение подстраиваться под любого рода обстоятельства. Также в них преобладает аккуратность. Такие личности трудяги.

Люди с 3 группой крови

Человек, у которого данная группа любят все новое, перемены их не страшат. Могут приспособиться к любым жизненным обстоятельствам. Трудности их не пугают, а делают только сильней.

Люди с 4 группой крови

Такие люди имеют качества лидера. В них заложено умение к ораторству в искусственной форме. С легкостью осилят организаторские виды деятельности.