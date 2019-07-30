Самая сексуально притягательная группа крови раскрыта учеными

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых была вычислена самая притягательная для противоположного пола группа крови. По мнению специалистов, она имеет сильное сексуальное притяжение.
Специалисты из Германии всерьез занялись исследование притягательности группы крови. По их мнению, сексуальной притягательностью обладают люди с первой группой, пишет Rsute.ru. В исследовании участвовало более трех тысяч испытуемых молодого возраста. Были выбраны люди с разной группой крови. В ходе проекта было также установлено, какими чертами обладают люди с той или иной группой и чем они привлекают противоположный пол.
Самыми притягательными в сексуальном плане стали обладатели 1 группы, ними заинтересовалось большее количество людей при этом с разными группами крови. Владельцы 2 группы проиграли в этой гонке всем и оказались менее притягательными.
Представители разного пола с 3 группой крови имеют чувственный и нежный нрав. Обладатели 4 группы являются обладателями романтического и ласкового характера. По мнению специалистов, группа крови откладывает на характере человека определенный отпечаток.
Люди с 1 группой крови
Такие личности имеют главные черты характера, такие как терпеливость, крепкая сила воли и упорство. Они ставят перед собой цель и идут к ней.
Люди с 2 группой крови
Если человек родился с данной группой, то он получил в дар умение подстраиваться под любого рода обстоятельства. Также в них преобладает аккуратность. Такие личности трудяги.
Люди с 3 группой крови
Человек, у которого данная группа любят все новое, перемены их не страшат. Могут приспособиться к любым жизненным обстоятельствам. Трудности их не пугают, а делают только сильней.
Люди с 4 группой крови
Такие люди имеют качества лидера. В них заложено умение к ораторству в искусственной форме. С легкостью осилят организаторские виды деятельности.
Важно понимать, что характер человека формирует его воспитание и внешние качества, а не только группа крови.