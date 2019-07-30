Самые ревнивые женщины по знаку Зодиака, способные на жестокость

Ревность хоть раз в жизни испытывал каждый человек, особенно женщина. Проявление этого чувства зависит от разных факторов, и на него влияет не только уверенность в себе и своих силах. С точки зрения астрологии, планеты непосредственно определяют на чувства представителей каждого знака Зодиака, пишет Rsute.ru.
12. Водолей
Женщины этого знака не склонны к ревности вообще. Они никогда не проверяют своих возлюбленных на верность и не ищут подвоха там, где его нет.
11. Дева
Эти женщины выбирают себе в партнеры мужчины, которых легко предугадать. Поэтому у них никогда не возникает подозрений и чувства ревности.
10. Весы
Главный девиз в жизни Весов – это сделать все, чтобы избежать конфликтов. Они могут даже подружиться с любовницей мужа, лишь бы не рушить свою идиллию.
9. Телец
Представительницы этого знака настолько уверены в себе, что даже не допускают мысли, что их могут поменять на кого-то лучше. Тельцы не станут бороться за партнера, так как всегда имеют вариант замены.
8. Близнецы
Женщины этого знака очень ревнивы и могут по любому поводу придумать все что угодно в своей голове. Но они никогда не покажут свои чувства, а сами заставят партнера ревновать.
7. Рак
Женщины Раки достаточно ревнивы, но никогда не позволят себе показать это. Она может долго терпеть и закрывать на измены глаза. Но когда терпение закончится, она бесповоротно уйдет.
6. Козерог
Представительницы этого знака умеют прекрасно скрывать свою ревность и даже не обращать внимания на легкий флирт своего партнера. Ее уверенность в своем превосходстве заставляет держать эмоции при себе.
5. Стрелец
Напрямую женщина Стрелец никогда не скажет, что ревнует мужчину. Она будет показывать своей гнев и раздражительность, но не откроется перед партнером, так как уже давно готовит план мести.
4. Овен
Ревнивица Овен может устроить скандал, если в ком-то увидит соперницу. Однако и остывает она так же быстро. Овнам часто кажется, что их мужчины нравятся всем.
3. Лев
Даже взглянуть на другую женщине партнер Львицы не имеет права, особенно в ее присутствии. Она может устроить серьезную расправу, если заметит заинтересованность своего мужчины.
2 .Скорпион
Жизнь Скорпионов должна быть наполнена страстью, поэтому ревность они могут просто пополнять свою жизненную энергию. Но в случае реальной измены, Скорпионы готовы уничтожить не только мужчину, но и его любовницу.
1. Рыбы
Эти женщины признаны самыми ревнивыми в гороскопе. Они ревнуют своих мужчин к каждой женщины, а в голове постоянно продумывают план мести, в которых Рыбы не щадят никого.