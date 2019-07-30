Самые ревнивые женщины по знаку Зодиака, способные на жестокость

12. Водолей

Женщины этого знака не склонны к ревности вообще. Они никогда не проверяют своих возлюбленных на верность и не ищут подвоха там, где его нет.

11. Дева

Эти женщины выбирают себе в партнеры мужчины, которых легко предугадать. Поэтому у них никогда не возникает подозрений и чувства ревности.

10. Весы

Главный девиз в жизни Весов – это сделать все, чтобы избежать конфликтов. Они могут даже подружиться с любовницей мужа, лишь бы не рушить свою идиллию.

9. Телец

Представительницы этого знака настолько уверены в себе, что даже не допускают мысли, что их могут поменять на кого-то лучше. Тельцы не станут бороться за партнера, так как всегда имеют вариант замены.

8. Близнецы

Женщины этого знака очень ревнивы и могут по любому поводу придумать все что угодно в своей голове. Но они никогда не покажут свои чувства, а сами заставят партнера ревновать.

7. Рак

Женщины Раки достаточно ревнивы, но никогда не позволят себе показать это. Она может долго терпеть и закрывать на измены глаза. Но когда терпение закончится, она бесповоротно уйдет.

6. Козерог

Представительницы этого знака умеют прекрасно скрывать свою ревность и даже не обращать внимания на легкий флирт своего партнера. Ее уверенность в своем превосходстве заставляет держать эмоции при себе.

5. Стрелец

Напрямую женщина Стрелец никогда не скажет, что ревнует мужчину. Она будет показывать своей гнев и раздражительность, но не откроется перед партнером, так как уже давно готовит план мести.

4. Овен

Ревнивица Овен может устроить скандал, если в ком-то увидит соперницу. Однако и остывает она так же быстро. Овнам часто кажется, что их мужчины нравятся всем.

3. Лев

Даже взглянуть на другую женщине партнер Львицы не имеет права, особенно в ее присутствии. Она может устроить серьезную расправу, если заметит заинтересованность своего мужчины.

2 .Скорпион

Жизнь Скорпионов должна быть наполнена страстью, поэтому ревность они могут просто пополнять свою жизненную энергию. Но в случае реальной измены, Скорпионы готовы уничтожить не только мужчину, но и его любовницу.

1. Рыбы