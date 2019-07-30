Готовим мраморный чизкейк с молочным и белым шоколадом

Мы предлагаем приготовить очень вкусный мраморный чизкейк. Чтобы он получился правильным, необходимо выбрать качественный сыр. Мы советуем использовать Филадельфию, рикотту, маскарпоне, нешатель, сырный кварк. Мраморный чизкейк готовится довольно долго, ведь сначала выпекается основа из печенья,пишет Ivona. Далее готовят сырную прослойку, в нашем случае с молочным и белым шоколадом.
Ингредиенты:
- Песочное печенье - 200 г.
- Масло сливочное - 100 г.
- Творожный сыр - 900 г.
- Яйца - 4 шт.
- Сметана (20%) - 240 г.
- Крахмал - 1 ст.л.
- Шоколад молочный, шоколад белый по - 90 г.
- Сахар - 210 г.
- Ванильный сахар - 1 ч.л
Приготовление:
- Измельчить печенье в мелкую крошку, добавить растопленное сливочное масло.
- Перемешать, утрамбовать в форму, образовывая основу для будущего торта.
- Убрать в духовку на 5 минут, готовить при температуре 180 градусов. Остудить.
- Взбить слегка творожный сыр, добавить сахар, яйца, сметану, крахмал.
- Разделить массу на две равные части.
- Добавить в одну часть растопленный белый шоколад, в другую растопленный молочный шоколад. Перемешать.
- Выложить хаотично в остывшую основу для торта.
- Готовить при температуре 180 градусов 60 минут.
- Оставить чизкейк в выключенной духовке еще на полчаса.
- Приоткрыть дверцу, подождать 20 минут.
- Остудить, убрать в холодильник.