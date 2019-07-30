Готовим мраморный чизкейк с молочным и белым шоколадом

Мы предлагаем приготовить очень вкусный мраморный чизкейк. Чтобы он получился правильным, необходимо выбрать качественный сыр. Мы советуем использовать Филадельфию, рикотту, маскарпоне, нешатель, сырный кварк. Мраморный чизкейк готовится довольно долго, ведь сначала выпекается основа из печенья,пишет Ivona. Далее готовят сырную прослойку, в нашем случае с молочным и белым шоколадом.