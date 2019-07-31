Ср, 31.07.2019
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Невероятно, но факт! Самый популярный и любимый овощ «убивает» зубы

Гнилые зубы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Robert Byron / PantherMedia / Robert Byron

У большей части населения нашей страны самым популярным и востребованным овощем является картофель. Ну куда без него? Но этот овощ, констатируют специалисты, способен «убить» наши зубы.

Все дело в кариесе, который возникает у почти 90 процентов населения. Кариес может перерасти в пульпит, что приводит к удалению нерва, и зуб становится «мертвым», пишет Medikforum.ru.

Первый признак появления кариеса – генетическая предрасположенность, но если питаться правильно, то появление кариеса можно избежать. Врачи-стоматологи советуют исключить из рациона некоторые продукты, главный из которых – картофель.

Причина кроется в том, что в картофеле повышено содержание крахмала, который, попадая в рот,  продуцирует молочную кислоту, та, в свою очередь размягчает эмаль зубов.

Достаточно нескольких минут и уровень кислотности в полости рта приближается к нулю, появляются вредные бактерии, которые портят эмаль. При воздействии крахмала и слюны вырабатываются крахмалистые продукты, они превращаются в глюкозу, которая также повреждает эмаль.

Некоторые специалисты рекомендуют отказаться от картофеля, некоторые советуют после каждого употребления тщательно чистить зубы.

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