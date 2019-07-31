Мужчины против: 7 бьюти-тенденций

1. Растрепанный вид

Волосы, которые выглядят так, будто вы только что из постели, — безусловный тренд, который не выходит из моды вот уже несколько лет. В таком образе любят появляться на улице Рози Хантингтон-Уайтли и Дженнифер Энистон, а Кристен Стюарт вообще ходит так на светские мероприятия.

На наш взгляд, такая прическа выглядит сексуально и к тому же освобождает от обязанности делать ежедневную укладку. Хотя многим для создания образа, наоборот, нужно долго и кропотливо взъерошивать свои локоны. Но многие мужчины оценить наш труд не в силах: они считают, что с такой прической девушки выглядят попросту неряшливо.

2. Яркие тени

Яркие тени — писк моды, однако повторить модный макияж глаз решаются далеко не все девушки. Что же говорить, не только мужчины, но и мы сами порой вздрагиваем, глядя на такую красоту.

Но можно смело использовать розовые оттенки в макияже, которые сделают ваш образ игривым и романтичным. Вдохновляйтесь мейкапом Джиджи Хадид, которая никогда не совершает бьюти-промахов.

3. Наращенные ресницы

Накладные ресницы — отличный способ преобразиться. Их носят Ким Кардашьян и Кэти Перри. Однако в этом деле главное — не переборщить. Ведь, как и все искусственное (особенно бюстгальтеры с push up), накладные ресницы нервируют мужчин. Глядя на подобные чудеса, страх охватывает их буквально на физическом уровне. Стоит соорудить на ресницах что-нибудь подобное — и можно быть уверенной: мужчина быстро даст задний ход.

4. Красная помада

Удивительно, но факт: многие мужчины терпеть не могут, когда у девушки на губах красная помада. Оказывается, этот цвет им напоминает… собственную маму, а такая ассоциация становится серьезной проблемой на пути к первому поцелую.

Но не стоит зацикливаться, другому большинству мужчин красная помада очень даже нравится. Она действительно выглядит сексуально. И не случайно ее предпочитает большинство знаменитых красоток, как, например, Эмили Ратаковски, Николь Шерзингер, Дрю Берримор, Анджелина Джоли, Рози Хантингтон-Уайтли и другие.

5. Влажный блеск для губ

Блеск с эффектом влажных губ снова вернулся в моду, именно поэтому знаменитые красотки стали все чаще выходить с ним в свет. Действительно, это средство выглядит на губах очень красиво. Но будем честными, мало приятного, когда к губам пристает пыль и волосы то и дело к ним приклеиваются. А у парней сияющий вид наших губ отбивает все желание целоваться… Увы.

Однако для макияжа в стиле smoky eyes прозрачный блеск идеально подходит. Впрочем, его можно заменить на помаду оттенка nude. Будет выглядеть замечательно!

6. Короткая стрижка

Никто не спорит, что короткая стрижка Мишель Уильямс очаровательна. Однако Мишель не раз признавалась, что ее покойный друг Хит Леджер был прямолинейным человеком, который никогда не любил короткие волосы. Действительно, следует признать: не все мужчины находят такие прически сексуальными и женственными.

7. Причудливый маникюр