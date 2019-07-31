38-летняя Равшана Куркова впервые сменила цвет волос

Равшана Куркова всегда с особым трепетом относилась к своей прическе, предпочитая натуральный цвет даже самым модным оттенкам. Впрочем, недавно актриса все же решилась на изменения, пишет Woman.ru.
В отличие от многих актрис, 38-летняя Равшана Куркова всегда с большой опаской относилась к бьюти-экспериментам. Она никогда не окрашивала волосы ради новых ролей, объясняя это тем, что очень дорожит своей естественной красотой.
Если знаменитости требовалось кардинально сменить имидж, она всегда примеряла парики — иногда весьма необычные.
Еще много лет назад Равшана рассказывала нам, что гордится «своей темной мастью». Она является фанатом ухода за волосами и тратит немало времени и средств на косметику для локонов.
Впрочем, на днях что-то заставило девушку пересмотреть свои взгляды. Неожиданно для всех Куркова осветлила волосы.
Сначала фолловеры предположили, что актриса просто обработала фото в популярном редакторе.
«Нет, это не фильтр, не цветокоррекция и не фотошоп. Я действительно впервые в жизни изменила цвет волос, стала светлее. И мне очень нравится, кстати», — уверила всех знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).