Модный хит лета 2019: кроссовки-хамелеоны меняющие цвет

Теперь можно приобрети спортивную обувь, которая способна изменить цвет под влиянием дневного света. Оригинальную модель создала авторитетная компания Converse, которая давно зарекомендовала себя среди покупателей в сотрудничестве с Chinatown Market, рассказывает Joinfo.ua.

Кроссовки, на которые будут смотреть все прохожие!

Американская компания Converse вновь удивила своих потребителей необычной обувью. Их коллаборация с Chinatown Market подарила модницам модель кроссовок, которые могут менять цвет в зависимости от освещения.

Создатели отмечают, что при покупке они выглядят, как обычные белые кроссовки. Но стоит только их обуть и выйти на улицу – происходит магия. Во время ходьбы цвет материала из белого меняется на различные оттенки фиолетового, розового и даже оранжевого. А все благодаря влиянию солнечного света.

Естественное освещение раскрывает их потенциал, и на глазах у прохожих привычная обувь превращается в произведение искусства. Не обязательно покупать краски и вручную перекрашивать кроссовки, если вы хотите чего-то яркого и неординарного. Chinatown Market с Converse сделали все за вас.