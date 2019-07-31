Модный хит лета 2019: кроссовки-хамелеоны меняющие цвет
Когда любителям стильных новинок обуви кажется, что производитель уже не может ничем удивить, за дело берется Converse. Компания с партнером разработали необычное изделие для тех, кто не может определиться кроссовки какого цвета покупать.
Теперь можно приобрети спортивную обувь, которая способна изменить цвет под влиянием дневного света. Оригинальную модель создала авторитетная компания Converse, которая давно зарекомендовала себя среди покупателей в сотрудничестве с Chinatown Market, рассказывает Joinfo.ua.
Кроссовки, на которые будут смотреть все прохожие!
Американская компания Converse вновь удивила своих потребителей необычной обувью. Их коллаборация с Chinatown Market подарила модницам модель кроссовок, которые могут менять цвет в зависимости от освещения.
Создатели отмечают, что при покупке они выглядят, как обычные белые кроссовки. Но стоит только их обуть и выйти на улицу – происходит магия. Во время ходьбы цвет материала из белого меняется на различные оттенки фиолетового, розового и даже оранжевого. А все благодаря влиянию солнечного света.
Естественное освещение раскрывает их потенциал, и на глазах у прохожих привычная обувь превращается в произведение искусства. Не обязательно покупать краски и вручную перекрашивать кроссовки, если вы хотите чего-то яркого и неординарного. Chinatown Market с Converse сделали все за вас.
Авторы не спешат открывать секрет своего творения. Все дело в специальной краске или в особенной ткани кроссовок. Но удивленным покупателям это и не важно, ведь такая обувь определенно станет изюминкой гардероба, особенно творческих личностей.