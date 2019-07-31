Самые главные неряхи среди всех знаков Зодиака

Женщина ассоциируется с понятиями «чистота, порядок, красота, уют и комфорт». Но, увы, эти понятия не всегда присущи любой женщине. Есть среди слабого пола и нечистоплотные персоналии, которые далеки от создания в доме порядка и уюта, пишет Rsute.ru. О неряхах, не умеющих содержать дом в чистоте, рассказывают следующие знаки Зодиака:
Скорпион
Переступив порог дома, в котором проживает женщина – Скорпион, званые гости поражаются красоте и чистоте дома. Он как будто сияет от чистоты. Но стоит только гостям покинуть дом – Скорпион тотчас возвращается к своему «амплуа»: горы немытой посуды, разбросанные по всей квартире, мусор, который не выносится на улицу уже три дня.
Скорпионы очень эгоистичны по своей натуре и ни за что не станут выполнять какую-то работу, которая им не нравится, через силу.
Стрелец
Родившиеся под знаком Стрельца женщины по своей натуре очень активные и энергичные. Но очень несобранные. В их доме нет порядка вещам, да и во всем остальном царит беспорядок.
Начав уборку в доме, Стрелец параллельно с этим обязательно попутно займется еще несколькими делами: будет заниматься стиркой, готовкой, и в конечном итоге «вместо шляпы на ходу может надеть сковороду» — как сказал в своем произведении Самуил Маршак.
Кроме того, Стрельцы уверены, что не обязаны тратить свое драгоценное время на уборку в доме, ибо занятие это не для них, и крайне неблагодарное.
Лев
Львы никогда не выстраивают планов, которым следуют неукоснительно. Они хоть и творческие, но очень импульсивные личности. Спонтанность — их характерная черта.
Для родившихся под знаком Льва личностей интересны многие вещи, но уборка всегда будет на последнем месте. Жизнь Львов очень яркая и насыщенная событиями, да так, что за этой насыщенностью они даже не замечают беспорядка.
Но при таком раскладе вещей самолюбивые Львы всегда тщательно следят за своими нарядами, чтобы быть неотразимыми и шагать в ногу с модой.
Весы
Весы в вопросах уборки – это настоящий «двуликий Янус». С одной стороны чистоту и порядок они любят, а с другой стороны сами этим никогда не занимаются. Они никогда вовремя не уберут посуду с обеденного стола, и никогда ее не вымоют в ожидании того, что это сделает кто-то их домашних. Но когда все же им приходится заниматься этой работой – то выполнят ее на «тяп – ляп».