Самые главные неряхи среди всех знаков Зодиака

Скорпион

Переступив порог дома, в котором проживает женщина – Скорпион, званые гости поражаются красоте и чистоте дома. Он как будто сияет от чистоты. Но стоит только гостям покинуть дом – Скорпион тотчас возвращается к своему «амплуа»: горы немытой посуды, разбросанные по всей квартире, мусор, который не выносится на улицу уже три дня.

Скорпионы очень эгоистичны по своей натуре и ни за что не станут выполнять какую-то работу, которая им не нравится, через силу.

Стрелец

Родившиеся под знаком Стрельца женщины по своей натуре очень активные и энергичные. Но очень несобранные. В их доме нет порядка вещам, да и во всем остальном царит беспорядок.

Начав уборку в доме, Стрелец параллельно с этим обязательно попутно займется еще несколькими делами: будет заниматься стиркой, готовкой, и в конечном итоге «вместо шляпы на ходу может надеть сковороду» — как сказал в своем произведении Самуил Маршак.

Кроме того, Стрельцы уверены, что не обязаны тратить свое драгоценное время на уборку в доме, ибо занятие это не для них, и крайне неблагодарное.

Лев

Львы никогда не выстраивают планов, которым следуют неукоснительно. Они хоть и творческие, но очень импульсивные личности. Спонтанность — их характерная черта.

Для родившихся под знаком Льва личностей интересны многие вещи, но уборка всегда будет на последнем месте. Жизнь Львов очень яркая и насыщенная событиями, да так, что за этой насыщенностью они даже не замечают беспорядка.

Но при таком раскладе вещей самолюбивые Львы всегда тщательно следят за своими нарядами, чтобы быть неотразимыми и шагать в ногу с модой.

Весы