Анна Седокова откровенно рассказала, как соблазнить миллиардера

Певица предположила, что соблазнить Абрамовича поможет только острый ум – пластические операции и наращивание волос не сработают. Седокова уверена, что миллиардеру нужна интересная женщина, с которой есть о чем поговорить.

«Если же кто-то надеется заинтересовать его только благодаря сногсшибательной внешности, этого никогда не случится», – утверждает она.

Абрамович может позволить себе практически все – и это еще один важный фактор, отметила звезда. Ему необходима женщина, которая сразу не скажет да. Не исключено, что в процессе соблазнения миллиардера помогут препятствия, которые ему придется преодолеть.