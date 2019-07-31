Вывод ученых: какое мужское качество является главным для современных женщин

Главное качество, которое ценится современными женщинами в мужчинах, – это доброта. К такому выводу пришли ученые из Геттингенского университета (Германия), пишет Medikforum.ru.
Исследователями был проведен опрос среди 64 тысяч женщин из 180 стран мира, об это проекте пишет издание New York Post. Большую долю участниц опроса составляли женщины в возрасте от 18 лет, небольшую – женщины в возрасте от 40 лет. Их просили ответить, какие качества они считают определяющими в мужчине, который выбирается как партнер для совместной жизни.
«90% опрошенных женщин назвали доброту главным качеством, которое они хотели бы видеть в своих мужчинах», - констатировали специалисты.
Далее в рейтинг самых желанных для женщин мужских качеств вошли:
- способность оказывать поддержку,
- достаточный интеллект,
- хорошее образование,
- уверенность в себе.
Нетрудно заметить, что параметр внешней привлекательности не вошел в «топовую» пятерку. Но это не значит, что женщинам абсолютно безразлично, как выглядят мужчины. Например, для женщин по-прежнему имеет значение, насколько мужчина высокий. Более 90% участниц опроса заявили, что мечтают о мужчине, который бы был выше них ростом.
Любопытно, но исследование показало, что женщин не привлекают мужчины с очевидно выраженными мускулами и «накаченными» в спортзале фигурами. Только 2,5% опрошенных ответили, что хотели бы для себя мускулистых партнеров. 44,8% участниц опроса сообщили, что предпочитают «обычный средний» тип телосложения у мужчин.
Кстати, немалое количество женщин (25%) отметили, что в мужчинах для них важна схожесть религиозных взглядов.