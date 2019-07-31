Пластический хирург назвал продукты для продления молодости кожи

На страницах издания Daily Mail пластический хирург Энтони Юн поделился советами о том, как сохранить молодой вид кожи надолго без применения профессиональных процедур. Эксперт считает, что для этого необходимо тщательно следить за рационом. Прежде всего, необходимо уменьшить потребление добавленного сахара – основу питания должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.

Также пластический хирурги назвал конкретные продукты, которые помогают продлить молодость кожи, пишет Medikforum.ru.

Куриные яйца. Их употребление стимулирует выработку коллагена – белка, с количеством которого связаны такие характеристики кожи, как упругость, прочность и эластичность. Кроме того, яйца – это источник большого количества витамина А, обеспечивающего коже лица здоровый цвет.

Томатная паста. Систематическое употребление этого нехитрого продукта помогает коже долго не стареть. Томатная паста более полезна, чем свежие помидоры: при ее употреблении усваивается значительно больше ликопина - антиоксиданта который обладает свойствами противовоспалительного характера, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает сахарный диабет, помогает выводить из организма плохой холестерин и продлевает здоровье кожи.

Горький шоколад. Не все виды шоколада полезны для организма – ученые выделяют только те виды, которые содержат в своем составе много натурального какао. Употребление такого шоколада обеспечивает организм флавоноидами, играющими роль антиоксидантов. Эти вещества усиливают действие Р-витаминов вместе с аскорбиновой кислотой, снижают хрупкость сосудов и защищают кожу от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета.

Зеленый чай. Пластический хирург Энтони Юн считает зеленый чай эффективным «средством красоты», но советует пить не пакетированный, а зеленый чай. В таком напитке содержится полифенол эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения, а также аннулирует кислородные радикалы. Это помогает предотвратить кожные высыпания, солнечные ожоги, фотостарение.