Август-время арбузов: как выбрать самый вкусный и сладкий

По половому признаку

Полагаем, что ни для кого не секрет, что арбузы, в точности, как и люди, делятся на мальчиков и девочек. Не стоит скептически усмехаться, а лучше прислушайтесь к нашим рекомендациям. Отличить арбузы можно также, как и людей разного пола – по внешним признакам. «Мальчики» – больше, продолговаты по вертикальной оси, которая проходит через хвостик. «Девочки» же более хрупкие и маленькие, приплюснутой формы. Косточки у арбузов «женского пола» более мелкие. Не хотим нарушать вопросов гендерного равноправия, но заявляем, что именно девочки более вкусные и сладки – ну, а кто в этом сомневался?

Размер имеет значение

Остерегайтесь арбузов огромных размеров. Если увидите подобный на рынке или в магазине, то даже не сомневайтесь – перед вами напичканный химикатами монстр-отравитель. Количество случаев интоксикации бахчевыми культурами растет с каждым годом – какие уж тут шутки? Не рискуйте своим здоровьем, и не покупайте «гигантов», которые весят больше 7 килограмм. К тому же, мы настоятельно рекомендуем не спешить заполнить все арбузные гештальты, оставшиеся с прошлого лета, и бежать покупать ягоду, как только она появилась в продаже, ведь рано созревшие бахчевые – тоже признак того, что «полосатика подкормили» вредными нитратами для скорейшего созревания.

Хвостик

У спелого, сочного и вкусного арбуза однозначно должен быть хвостик, ведь именно он – показатель зрелости. Для того, чтобы купить сладкий и желанный арбуз выбирать нужно ягоду с суховатым желтым хвостиком. Зеленый говорит о том, что арбуз сорвали еще не полностью дозревшим.

Пятнистый показатель

Думаю, все помнят, как в нашем детстве бабушки среди с виду абсолютно одинаковых арбузов выискивали тот самый! Что же они так настойчиво хотели обнаружить? Все просто – искали они желтое пятно, которое является идентификатором спелости и сладости арбуза. Такое пятнышко говорит о том, что арбуз лежал и созревался под солнцем, подпитываясь его энергией и набираясь сладким вкусом.

Корочка

По внешним признакам можно с легкостью определить степень сладости арбуза, всего лишь обратив внимание на его корочку. У созрелой ягодки она должна быть твердой и блестящей, ведь полностью готовый плод перестает впитывать воду, и корочка затвердевает. Можно обратиться к некоторым манипуляциям: подденьте корочку ногтем и если ее легко удалось проткнуть, то не стоит покупать этот арбуз.

Просто постучите

Отличный дедовский способ действительно работает! Казалось бы, как это возможно – по звучанию полосатой ягодки определить вкусная ли она и сладкая? Но это проверенная годами опыта - правда. Зрелый арбуз издает гулкий звук при постукивании, а если его чуть-чуть сжать сверху и снизу – то он слегка затрещит – однозначно спелый!

Вес