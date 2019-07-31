Горячие тренды: ТОП-10 хитов летних распродаж 2019

Что купить на грядущих и уже вовсю действующих сейлах, чтобы не только пополнить гардероб универсальными вещами, но и не потратить всю зарплату.
Кажется, распродажи любит каждая женщина без малейшего исключения. Еще бы, это ведь уникальная возможность купить именно то шикарное платье или идеальный пиджак, на которое вы глазели целое лето, но так и не решились купить из-за заоблачной цены. Главное – вовремя остановиться и не скупить абсолютно все вещи с такими манящими скидками яркими ценниками, пишет Ivona. Рассказываем, на какие предметы гардероба стоит обратить внимание на распродажах летом 2019.
- Кроп-топ с пышными рукавами
Ну или по крайней мере рукавом. Каемся, мы не смогли пройти мимо этого чудесного шелкового топа на один рукав мятного оттенка. Это одна из тех вещей, которая может быть и не слишком базовая, но вписаться практически в любой ансамбль сможет, ведь экспериментировать с низом такого комплекта можно сколько угодно! Единственное условие: нижняя часть лука – брюки или юбка любой длины – должна быть с завышенной талией.
- Слайды
Или попросту говоря - шлепанцы. Это максимально комфортная обувь для передвижения по городу и для загородных прогулок. Можете купить слайды с невысоким квадратным каблучком, либо же и вовсе на плоской подошве – решать вам. Цвет лучше брать максимально неброский: идеально подойдут вечно актуальный нюд, оттенки красного, черный, серый (или металлик как в нашем варианте) и белый.
- Маленькое черное платье
Именно это приобретение станет успешным модным капиталовложением! Возможно у вас уже и так в гардеробе висит с десяток маленьких черных платьев в лучших традициях Коко, но кто осмелиться запретить вам купить еще одно? Особенно, если это актуальное платье-пиджак с большими пуговицами и идеальной линией талии.
- Идеальный купальник
Купальников много не бывает – это закон, который должен запомнить всякий мужчина, осмелившийся опротестовать ваше решение купить еще один пляжный комплект. Согласитесь, купальник вы надеваете не столько под окружающую действительность, сколько под настроение, а вам позволено быть абсолютно разной хоть каждый день. Вот и купальников нужно столько же – на каждый день недели и еще один на экстренный случай – например, для вечеринки у бассейна.
- Сумка нестандартной формы
Да, подобная сумка, как выбрали мы, с золоченной широкой ручкой, по форме, напоминающей рюкзак пастельно-терракотового оттенка – не совсем универсальная вещь. Но ведь так хочется порой побаловать себя такими ультрамодными покупками, которым будут завидовать все подруги. Выбирайте форму, которую нравится именно вам и дерзайте!
- Солнцезащитные очки
Очков, как и купальников нужно в запасе иметь даже больше, чем дней недели. Да и к тому же этот аксессуар нужен не только для пляжного выхода, но и для повседневного образа. Не забывайте об особенностях своего лица и обязательно примеряйте – вы должны быть в обновке самой красивой!
- Базовый трикотаж
Мы не советуем вам покупать трендовые трикотажные костюмы - сомневаемся в их будущей актуальности. Лучше выберите маленькое и аккуратное платье базового оттенка, которое вы сможете носить и ранней осенью с любимой-косухой (да-да мы знаем, что она уже практически вышла из моды, но верить в это категорически отказываемся!) или длинным пиджаком под аккомпанемент модных казаков.
- Платье-комбинация
Мы не устанем восхвалять это чудо современной моды. Мы любим женщин, а поэтому хотим, чтобы их красота была подчеркнуто максимально правильно. Как нельзя лучше с этой задачей справляется платье в бельевом стиле. Оттенки классические: черные, белые, пастельные. От вариантов платьев в различный принт советуем отказаться.
- Универсальные кроссовки
Кроссовки – действительно вечно актуальная мода, которая будет в тренде еще много сезонов подряд. Упустить возможность купить новую пару спортивной обуви никак нельзя, поэтому можете уже сейчас бежать в ближайший торговый центр, разыскивая свою идеальную пару.
- Соломенная сумка
Такие сумочки вы не сможете носить предстоящей осенью, но уже весной вы поймете, что поступили правильно, послушав нас и купив это соломенное чудо. Нежность, романтичность, нетривиальность деревенского стиля раскроются с новой силой в вашем облике благодаря этой покупке.