Горячие тренды: ТОП-10 хитов летних распродаж 2019

Кажется, распродажи любит каждая женщина без малейшего исключения. Еще бы, это ведь уникальная возможность купить именно то шикарное платье или идеальный пиджак, на которое вы глазели целое лето, но так и не решились купить из-за заоблачной цены. Главное – вовремя остановиться и не скупить абсолютно все вещи с такими манящими скидками яркими ценниками, пишет Ivona. Рассказываем, на какие предметы гардероба стоит обратить внимание на распродажах летом 2019.

Кроп-топ с пышными рукавами

Ну или по крайней мере рукавом. Каемся, мы не смогли пройти мимо этого чудесного шелкового топа на один рукав мятного оттенка. Это одна из тех вещей, которая может быть и не слишком базовая, но вписаться практически в любой ансамбль сможет, ведь экспериментировать с низом такого комплекта можно сколько угодно! Единственное условие: нижняя часть лука – брюки или юбка любой длины – должна быть с завышенной талией.

Слайды

Или попросту говоря - шлепанцы. Это максимально комфортная обувь для передвижения по городу и для загородных прогулок. Можете купить слайды с невысоким квадратным каблучком, либо же и вовсе на плоской подошве – решать вам. Цвет лучше брать максимально неброский: идеально подойдут вечно актуальный нюд, оттенки красного, черный, серый (или металлик как в нашем варианте) и белый.

Маленькое черное платье

Именно это приобретение станет успешным модным капиталовложением! Возможно у вас уже и так в гардеробе висит с десяток маленьких черных платьев в лучших традициях Коко, но кто осмелиться запретить вам купить еще одно? Особенно, если это актуальное платье-пиджак с большими пуговицами и идеальной линией талии.

Идеальный купальник

Купальников много не бывает – это закон, который должен запомнить всякий мужчина, осмелившийся опротестовать ваше решение купить еще один пляжный комплект. Согласитесь, купальник вы надеваете не столько под окружающую действительность, сколько под настроение, а вам позволено быть абсолютно разной хоть каждый день. Вот и купальников нужно столько же – на каждый день недели и еще один на экстренный случай – например, для вечеринки у бассейна.

Сумка нестандартной формы

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