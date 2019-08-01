Как бы вам влюбиться, чтобы не ошибиться – подскажут звезды.

У них спросите, на какие знаки Зодиака стоит рассчитывать, что они не разобьют сердце влюбленной девушки? Вернее, спрашивайте о том, Какой он, настоящий джентльмен, а кто только «рядится» под настоящего, а на самом деле за приятной внешностью скрывается личность, наделенная отрицательными качествами.

Астрологи определили три знака Зодиака, способные причинить женщине только боль.

Лев

Эти мужчины по природе своей обаятельны, с виду солидны и очень властные, хотя на самом деле могут иметь восьми классное образование.

Львы притягивают своим природным обаянием, обладают врожденной гордостью и достоинством. Но это всего лишь внешняя оболочка, и не стоит вестись на эти качества. На самом деле под маской добродетели кроется тщеславие и завышенные амбиции, не соответствующие действительности. Лев никогда не наступит на собственные амбиции ради близкого человека. Свои собственные желания и приоритеты у него на первом месте.

Мужчины этого знака никогда не будут верными, так как находятся в постоянном поиске несуществующего идеала.

Овен

Овны очень упрямы и эгоистичны. Их упрямство зашкаливает на фоне представителей других созвездий.

Овны ни за что не уступят даже самому близкому человеку, если не увидят в этом шаге все самое лучшее для себя, родимого. После нескольких лет жизни под одной крышей с таким мужчиной, у представительницы прекрасного пола неизбежно развивается комплекс неполноценности.

Телец