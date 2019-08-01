О выборе спутника жизни рано или поздно задумывается каждая женщина. Конечно же, каждая из женщин хочет видеть рядом с собой только любящего, преданного партнера, который будет сохранять ей верность и исполнять ее капризы. Именно с таким мужчиной хочет видеть себя счастливой каждая девушка. Жизнь с жадным и эгоистичным партнером не представляет себе ни одна девушка. Но, к сожалению, идеальных партнеров встретишь не часто, пишет Rsute.ru.
Как бы вам влюбиться, чтобы не ошибиться – подскажут звезды.
У них спросите, на какие знаки Зодиака стоит рассчитывать, что они не разобьют сердце влюбленной девушки? Вернее, спрашивайте о том, Какой он, настоящий джентльмен, а кто только «рядится» под настоящего, а на самом деле за приятной внешностью скрывается личность, наделенная отрицательными качествами.
Астрологи определили три знака Зодиака, способные причинить женщине только боль.
Лев
Эти мужчины по природе своей обаятельны, с виду солидны и очень властные, хотя на самом деле могут иметь восьми классное образование.
Львы притягивают своим природным обаянием, обладают врожденной гордостью и достоинством. Но это всего лишь внешняя оболочка, и не стоит вестись на эти качества. На самом деле под маской добродетели кроется тщеславие и завышенные амбиции, не соответствующие действительности. Лев никогда не наступит на собственные амбиции ради близкого человека. Свои собственные желания и приоритеты у него на первом месте.
Мужчины этого знака никогда не будут верными, так как находятся в постоянном поиске несуществующего идеала.
- Овен
Овны очень упрямы и эгоистичны. Их упрямство зашкаливает на фоне представителей других созвездий.
Овны ни за что не уступят даже самому близкому человеку, если не увидят в этом шаге все самое лучшее для себя, родимого. После нескольких лет жизни под одной крышей с таким мужчиной, у представительницы прекрасного пола неизбежно развивается комплекс неполноценности.
- Телец
Чаще всего в выборе партнера меркантильность проявляют девушки Они на первое место ставят достаток своего партнера, а затем действуют по правилу «стерпится – слюбится». Но мужчины Тельцы в этом плане являются исключением. Пристроившись к самодостаточной женщине представитель этого знака Зодиака меньше всего придает значение чувствам. Сначала он оценивает стоимость состояния, а только потом заводит знакомство. Бесприданнице в этой «игре» отводится роль очень незавидная. На крайний случай Телец поиграет с ней, кошка с мышкой, но о женитьбе речи идти не может: он все равно оставит свою избранницу в одиночестве.