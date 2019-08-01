Упражнения, благодаря которым любая женщина почувствует себя красивой

Есть такая наука, как софрология – это гармония тела и души. Очень тонкая наука, способная показать миру, как много вокруг замечательных людей, излучающих внутреннюю красоту. Для того, чтобы мир увидел эту красоту, софрологи предлагают ознакомиться с четырьмя упражнениями, которые показывают миру ваш внутренний свет.

Если вы познаете сущность этих упражнений, и станете «заботливой матерью» для себя,— все это позволит вам чувствовать себя увереннее и с радостью принимать свою внешность.

1.Обрести свое лицо

Почаще смотрите в зеркало. И если увидите в нем себя, «некрасивую», с помощью макияжа подправьте то, что вам не нравится. Улыбнитесь своему лицу, подбодрите его, дайте ему надежду, что в мире все относительно. И даже то, что на первый взгляд кажется некрасивым – однажды вешним днем расцветет все кругом, и безмятежная улыбка на вашем лице станет самой красивой и неповторимой, излучая внутреннюю красоту.

Просто жить в своем теле

Вы увидели в зеркале свое отражение и возненавидели его за полноту, или за худобу. У вас никак не получается достичь эталона красоты 90 х 60 х 90. Что же делать? Ведь нельзя же не любить самое себя. Тогда переходим ко второму упражнению: попробуем сменить «тело, которое у нас есть» на «тело, которое отражает нашу сущность».

Как это сделать? Очень просто. Вы ощущали, как в душе вода бежит по вашему телу, приятно лаская его и успокаивая каждый сантиметр кожи? Если и вы так же начнете уход за своим телом, как вода в душе, оно станет красивее и нежнее.

Сделайте массаж с кремом, подберите макияж, почаще давайте телу расслабиться, выполняя несложные физкультурные упражнения.

Уделите особое внимание тем участкам тела, которые вам меньше всего нравятся. Обратите внимание на свои жесты, ощущения и эмоции.

Как усилить сияние

Вам доводилось слыхать выражение «она вошла в комнату, и все вокруг посветлело»? Этот внутренний свет исходит не от каждого человека, а только от того, который заботится о своем теле, и дает ему возможность согреть своим светом окружающий мир. Это особое сияние исходит от лица человека, от его взгляда, и даже от походки. Уверенные люди ходят с высоко поднятой головой, улыбаются и смотрят окружающим в глаза добрым, приветливым взглядом.

Преодолевая комплексы, помогать телу быть красивым

Это четвертое упражнение направлено на то, чтобы помочь телу избавиться от негативных комплексов, и направить его в русло красоты, чтобы на него смотрели с любовью не только родные люди, но и незнакомый прохожий, задержавший свой взгляд на вашем улыбающемся лице.

Упражнения, которые предлагают вам специалисты, помогут помириться с «ненавистными» частями тела, которые вы не любите сами.