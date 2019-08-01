Как приготовить жареный арбуз: подробная инструкция

Когда хочется побаловать себя чем-то вкусным, попробуйте приготовить жареный арбуз. Это оригинальный десерт, который удивляет своими вкусовыми качествами. Не все с первого кусочка распознают в блюде именно эту ягоду, хотя в процессе жарки вкус не исчезает. Некоторые отмечают, что как-будто арбуз заедают оладьями.