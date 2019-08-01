Как приготовить жареный арбуз: подробная инструкция

Когда хочется побаловать себя чем-то вкусным, попробуйте приготовить жареный арбуз. Это оригинальный десерт, который удивляет своими вкусовыми качествами. Не все с первого кусочка распознают в блюде именно эту ягоду, хотя в процессе жарки вкус не исчезает. Некоторые отмечают, что как-будто арбуз заедают оладьями.
Готовится жареный арбуз в кляре очень просто, мякоть нужно нарезать такими кусочками, чтобы можно было сразу поместить их в рот. Кляр делается с яичными белками и картофельным крахмалом. Жарить десерт сот очень осторожно, а готовое блюдо присыпать сахарной пудрой, пишет Ivona.
Интересно, что жарить арбуз можно и на гриле. Для этого ягоду маринуют в соке лайма и оливковом масле, слегка присаливают. В интернете можно найти рецепт жареного арбуза в сахарной пудре, который подают в орехово-медовом соусе.
Ингредиенты:
- мякоть арбуза - 600 г.
- белки яичные - 2 шт.
- крахмал картофельный, мука - по 4 ст. л.
- масло растительное
- сахарная пудра - 2 ст. л.
Приготовление:
- Развести крахмал в небольшом количестве воды.
- Смешать белки с разведенным крахмалом.
- Удалить косточки из арбуза, мякоть нарезать небольшими кусочками.
- Запанировать арбуз в муке, обмакнуть в кляр.
- Обжарить до готовности во фритюре или на сковороде.
- Посыпать сахарной пудрой.