Чт, 1.08.2019
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Как приготовить жареный арбуз: подробная инструкция

Жареный арбуз.

ФОТО: depositphotos.com

Когда хочется побаловать себя чем-то вкусным, попробуйте приготовить жареный арбуз. Это оригинальный десерт, который удивляет своими вкусовыми качествами. Не все с первого кусочка распознают в блюде именно эту ягоду, хотя в процессе жарки вкус не исчезает. Некоторые отмечают, что как-будто арбуз заедают оладьями.

Готовится жареный арбуз в кляре очень просто, мякоть нужно нарезать такими кусочками, чтобы можно было сразу поместить их в рот. Кляр делается с яичными белками и картофельным крахмалом. Жарить десерт сот очень осторожно, а готовое блюдо присыпать сахарной пудрой, пишет Ivona.

Интересно, что жарить арбуз можно и на гриле. Для этого ягоду маринуют в соке лайма и оливковом масле, слегка присаливают. В интернете можно найти рецепт жареного арбуза в сахарной пудре, который подают в орехово-медовом соусе.

Ингредиенты: 

  • мякоть арбуза - 600 г.
  • белки яичные - 2 шт.
  • крахмал картофельный, мука - по 4 ст. л.
  • масло растительное
  • сахарная пудра - 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Развести крахмал в небольшом количестве воды.
  2. Смешать белки с разведенным крахмалом.
  3. Удалить косточки из арбуза, мякоть нарезать небольшими кусочками.
  4. Запанировать арбуз в муке, обмакнуть в кляр.
  5. Обжарить до готовности во фритюре или на сковороде.
  6. Посыпать сахарной пудрой. 

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