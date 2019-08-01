Три продукта, на которых экономить нельзя
Многие считают здоровый образ жизни слишком затратным - мол, все полезное очень дорого стоит. Конечно, умение экономить семейный бюджет - похвальная черта, но некоторые продукты питания должны оставаться в рационе неизменно высококачественными вне зависимости от цены, пишет Rus.tvnet.lv.
Эксперты по здоровому питанию рассказали о трех продуктах, на которых нельзя экономить, а тем более - полностью от них отказываться, поскольку аналогов им не найти..
«Исключение из рациона этих продуктов или замена их может обернуться крайне негативными последствиями для организма и состояния здоровья», - высказали специалисты свою точку зрения на страницах электронной газеты «Век».
В частности, врачи порекомендовали регулярно есть мясо, и подсказали, что употреблять этот продукт лучше всего по системе «день через день».
Согласно данному методу, дни употребления мяса или птицы нужно чередовать с днями, когда употребляются растительные продукты, богатые белком, - он помогает сохранить и здоровье, и бюджет.
Также, отмечают эксперты, не стоит экономить на сладостях и выпечке.
«Это может показаться странным, но, согласитесь, немногие люди могут полностью отказаться от этих продуктов. Поэтому важно употреблять только очень качественные сладости», - пояснили эксперты.
Они напомнили, что дешевые сладости часто являются источником вредных трансжиров.
Еще, по мнению медиков, из рациона питания нельзя исключать орехи и семечки. В них содержатся незаменимые микроэлементы, не говоря уже о том, что в орехах много растительного белка и ненасыщенных жирных кислот.