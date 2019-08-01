Эстонский бренд нижнего белья и купальников отметит свой день рождения жаркой вечеринкой

Эта роскошная модная вечеринка приурочена ко дню рождения эстонского дизайнерского бренда нижнего белья и купальников BRA CLUB INTIMATES, которые продемонстрируют свою новую коллекцию AW2019!

Откроем тайну - Таллинн ещё никогда не видел столько блеска - все модели нижнего белья и купальников будут продемонстрированы с роскошными ювелирными украшениями MATIGOLD (Т1 Mall), так что удовольствие от просмотра шоу будет полным!

Гостей также порадует великолепная программа: полное иллюзионное шоу с левитацией от известного иллюзиониста Дмитрия Зорина, весь вечер стильные треки от DJ Anna Lamurr, вкуснейшие дегустации элитного пармезана Dziugas Cheese, afterparty с певицей Lacy и шоу балетом SPLASН. Особенно порадует лотерея для гостей с великолепными призами от люксового бутика нишевой парфюмерии Quintessence Parfumerie, ювелирного бутика Matigold в Т1, клиники красоты Melior Clinics, стоматологической клиники Smilest, производителей вкуснейшего пармезана Dziugas Cheese, и других партнёров мероприятия! Также, для всех гостей мероприятия будет специальная акция от Clubs Travel, о которой прекрасная ведущая Яна Тафенау расскажет на самом шоу!

Все гости мероприятия получат приятные презенты, а обладателей VIP билетов организаторы порадуют подарочными наборами от Natura Linea и Joik, а также особым фирменным коктейлем от Cathouse!

Бронирование посадочных мест и столиков по электронной почте fashionhousefirst@gmail.com или braclubint@gmail.com , а также по телефону +372 56 22 39 19