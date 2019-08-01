Имена с тяжелой судьбой: как не стоит называть мальчиков

Как не стоит называть мальчика, чтобы не накликать на него неприятности и одиночество.

Анатолий

Главное, из-за чего не стоит называть мальчика Анатолием – склонность людей с таким именем к алкоголю. Причем из них получаются не тихие бытовые пьяницы, а неуправляемые агрессивные асоциальные личности. В состоянии алкогольного опьянения Толи часто попадают в ситуации, которые заканчиваются арестом, в лучшем случае – за драку. К тому же Анатолии регулярно себе что-то ломают – либо в результате потасовок, либо на ровном месте, поддавшись влиянию своего неуемного любопытства.

Роман

Романам жизнь усложняет их непостоянство и неумение сосредоточиться на каком-то одном деле. Они все время в поиске – лучшей работы, идеальной женщины, самых верных друзей. Соответственно, у мужчин с таким именем, как правило, не складывается ни карьера, ни личная жизнь, ни взаимоотношения с окружающими. Люди быстро понимают, что перед ними тот, на кого нельзя положиться, поэтому предпочитают держаться от Романов подальше. Так что Ромы часто страдают от безденежья, одиночества и от неудовлетворенности тем, что с ними происходит.

Вадим

Вадимы, как правило, с самого раннего детства доставляют массу хлопот окружающим. Для того чтобы мальчики, юноши и мужчины с таким именем не ввязывались в неприятности, их нужно постоянно и очень жестко контролировать. Но и это не всегда помогает – они легко уходят от любого наблюдения и все время попадают в сомнительные ситуации. К тому же у Вадиков слишком много пагубных пристрастий – они склонны к алкоголизму, наркомании и игромании, для них развлечения и удовольствия неизменно стоят на первом месте. Все это приводит либо к тюремному заключению, либо к раннему уходу из жизни, а в лучшем случае – к нищете и бесславному прозябанию.

Адам

Как нетрудно догадаться, все беды Адамов – от женщин. Мужчины с таким именем с раннего детства активно интересуются дамами и чувственную сторону существования ставят на первое место. Причем личная жизнь у них редко складывается настолько удачно, чтобы удовлетворить их и направить энергию в другое русло. Так что с карьерой и с финансами у Адамов, как правило, все сложно. К тому же часто у них вообще нет друзей среди представителей своего пола – всех мужчин они воспринимают как соперников и принимают в штыки. Это в свою очередь приводит к дракам и к вытекающим отсюда последствиям.

Юлиан