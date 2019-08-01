Желтые маринованные кабачки: закуска «на быструю руку»

Мы предлагаем приготовить маринованные кабачки из желтых плодов в медовом соусе. Наш рецепт не предназначен для консервации, но опытным хозяйкам не составит труда его доработать. Приготовить маринованные кабачки довольно просто, а блюдо можно будет употреблять уже через сутки, пишет Ivona.
Ингредиенты:
- желтые кабачки - 300 г
- мед - 2 ст.л.
- уксус 6% - 2 ст.л.
- растительное масло - 5 ст.л.
- перец чили молотый
- соль - 1 ч.л.
- вода - 1 л
Приготовление:
- Нарезать кольцами молодые кабачки.
- Посыпать солью, залить кипящей водой.
- Слить жидкость через 10 минут, обдать кабачки холодной водой.
- Смешать в стеклянной емкости мед, уксус, масло и перец чили.
- Сложить туда кабачки, накрыть крышкой.
- Встряхнуть, поставить в холодильник на сутки.
- Перед подачей полить маринадом.