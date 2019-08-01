Чт, 1.08.2019
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Желтые маринованные кабачки: закуска «на быструю руку»

Желтые кабачки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexander Matvienko / PantherMedia / Alexander Matvienko

Мы предлагаем приготовить маринованные кабачки из желтых плодов в медовом соусе. Наш рецепт не предназначен для консервации, но опытным хозяйкам не составит труда его доработать. Приготовить маринованные кабачки довольно просто, а блюдо можно будет употреблять уже через сутки, пишет Ivona.

Ингредиенты:

  • желтые кабачки - 300 г
  • мед - 2 ст.л.
  • уксус 6% - 2 ст.л.
  • растительное масло - 5 ст.л.
  • перец чили молотый
  • соль - 1 ч.л.
  • вода - 1 л

Приготовление:

  1. Нарезать кольцами молодые кабачки.
  2. Посыпать солью, залить кипящей водой. 
  3. Слить жидкость через 10 минут, обдать кабачки холодной водой. 
  4. Смешать в стеклянной емкости мед, уксус, масло и перец чили. 
  5. Сложить туда кабачки, накрыть крышкой. 
  6. Встряхнуть, поставить в холодильник на сутки.  
  7. Перед подачей полить маринадом.

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