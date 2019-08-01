Желтые маринованные кабачки: закуска «на быструю руку»

Мы предлагаем приготовить маринованные кабачки из желтых плодов в медовом соусе. Наш рецепт не предназначен для консервации, но опытным хозяйкам не составит труда его доработать. Приготовить маринованные кабачки довольно просто, а блюдо можно будет употреблять уже через сутки, пишет Ivona.