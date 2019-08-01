Беременность во время беременности существует: ученые объяснили интересный феномен

Ученые сделали невероятное открытие: оказывается, женщина может забеременеть повторно, даже если уже вынашивает ребенка. При стечении обстоятельств у будущей мамы даже во время интересного положения может вновь возникнуть овуляция – выход из фолликула созревшей яйцеклетки, готовой к оплодотворению «при встрече» с семьем, рассказывает Joinfo.ua.

Всему виной являются гормоны

В мире науки этот феномен называют суперфетацией. Он возможен из-за того, что яйцеклетка женщины оплодотворяется в тот момент, когда другая оплодотворенная яйцеклетка уже развивается в матке. Медики до сих пор не могут объяснить это явление. Они предполагают, что виной этому является всплеск репродуктивных гормонов.

Реальные случаи

В мире существует 10 официальных феноменов беременности. Подобное приключилось с жительницей Австралии. Будучи на 10 дне беременности женщина решила не предохраняться и забеременела повторно. Она родила двух девочек – Шарлотту и Оливию, которые классифицируются как близнецы, хотя между их зачатием существует разница во времени. Несмотря на то, что малышки родились в один день, их вес и группы крови разные.

А в 1992 году во Франции 32-летняя мамочка родила двух здоровых близнецов с разницей в развитии в 4 недели. Малыши появились на свет абсолютно здоровыми, роды прошли успешно.

Кстати, на такие чудеса способны не только люди, но и животные. Поговаривают, что все мыши, кенгуру, кролики, кошки и овцы подвергаются суперфетации. Даже рыбы могут «забеременеть» во время беременности.