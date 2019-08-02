Имена с тяжелой судьбой: как не стоит называть девочку

Как не стоит называть девочку, чтобы не накликать на нее неприятности и одиночество?

Вера

Назвав девочку Верой, вы подарите ей внутренний стержень, который поможет ей преодолевать любые препятствия и стойко сносить превратности Судьбы, а в том, что все эти трудности будут, можете не сомневаться. К своему благополучию Веры, как правило, приходят через боль и потери, поэтому даже если они достигают невероятных высот, на то, чтобы радоваться этому, сил у них уже не остается.

Александра

Как и все обладательницы мужского имени, Александры вынуждены культивировать и проявлять черты, характерные для противоположного пола. Их судьба складывается таким образом, что все тяжелые заботы о семье, родственниках и о хлебе насущном ложатся на их хрупкие плечи. И это при том, что вообще-то Саши ленивы и предпочитают заниматься чем-то приятным, а не вкалывать на благо ближним. Такое несоответствие предпочтений и жизненных обстоятельств часто делает их существование невыносимым.

Инна

У Инн, как правило, очень тяжелый характер, что не может не отражаться на их взаимоотношениях с окружающими. Дамы с таким именем не идут на уступки, но при этом почему-то считают, что все им что-то должны, поэтому там, где другие люди с легкостью добиваются желаемого, Иннынаталкиваются на глухую стену непонимания. И при этом они не умеют учиться на своих ошибках, так что вся их жизнь – непрерывная борьба, из которой они редко выходят победительницами.

Надежда

Такое, казалось бы, светлое имя дарит своим обладательницам весьма непростую судьбу. На Надеждна самом деле всегда возлагаются большие надежды, от них все чего-то ждут, и Нади пытаются оправдать ожидания, соответствовать требованиям, быть на высоте. Но для этого им постоянно приходится прилагать огромные усилия, поэтому если они вовремя не получают достойной похвалыи адекватной отдачи, то просто ломаются. К тому же у них редко нормально складывается личная жизнь, и хотя в юности у них много поклонников, к зрелому возрасту Надежды, как правило, приходят в одиночестве, в лучшем случае – с детьми.

Эльвира

Эльвиры, как правило, обладают весьма неуживчивым характером, причем они не только сами постоянно конфликтуют с окружающими, но и ссорят между собой других людей. Со временем это приводит к тому, что с Элями перестают общаться даже самые близкие, а их нрав портится окончательно. К тому же из-за своего поведения им сложно долго удерживаться на одном месте работы, что приводит к финансовым трудностям, несмотря на то, что они часто занимают достаточно высокие должности.

Людмила

Людмилы, как правило, очень дорожат семьей (родителями, братьями и сестрами, детьми, мужьями), но именно из-за близких им приходится переживать самые печальные события, которые делают их существование невыносимо тяжелым. Очень часто они неоправданно рано и при трагических обстоятельствах теряют тех, кого любят, или вынуждены выхаживать больного с рождения ребенка. Такие испытания оставляют слишком глубокие раны в душе, не позволяя Людмилам радоваться тому, что происходит в других сферах их жизни.

Тамара